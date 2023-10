Encuentran maquillaje con más de 2.000 años de antigüedad en Turquía

Un material de maquillaje de la época romana desenterrado en la antigua ciudad de Aizanoi , Turquía. (Foto del Jefe de Excavación de Aizanoi / Folleto/Agencia Anadolu a través de Getty Images) Foto: Anadolu Agency via Getty Images - Anadolu Agency

En la ciudad de Aizanoi, Turquía, arqueólogos descubrieron maquillaje con 2.000 años de antigüedad que data del Imperio Romano. Por lo que intuyen, el área donde excavaron pertenecía a una tienda cosmética, pues además de los pigmentos de tonos rosas y rojos, también encontraron horquillas y conchas de ostras que aparentemente se usaban como recipientes para conservar los cosméticos.

Gokhan Coskun de la Universidad de Dumlupinar, jefe de la excavación, explicó para la Agencia Anadolu (agencia de prensa del gobierno turco en la que originalmente se publicó la noticia) que este hallazgo habla de un acercamiento al comportamiento de dichas sociedades en comparación a los comportamientos actuales: “El trabajo que hicimos en esta tienda nos dice que las personas son siempre la misma persona, las mujeres son siempre la misma mujer. En la antigüedad, las mujeres también se maquillaban, usaban collares y mantenían su cabello hermoso”.

El perímetro donde se realizó la excavación pertenece a una plaza de mercado al este del Templo de Zeus, en Anatolia. En cuanto a los pigmentos, el equipo arqueológico informó que encontró 10 tonos diferentes, similares a los que actualmente se encuentran en sombras y rubores.

Sobre el estado de estos objetos, Coskun confesó que no están muy bien conservados. “Por supuesto, no están muy bien conservadas. A veces se encuentran en trozos de un milímetro y otras de dos milímetros”.

También se encontró información valiosa sobre la fundación del lugar y entre qué años funcionaron. “Continuamos nuestro trabajo no solo dentro de las tiendas sino también alrededor de ellas. Durante estos trabajos, nos encontramos con varias inscripciones, que nos dan información sobre en qué siglo se fundaron, construyeron estas tiendas y entre qué siglos estuvieron activas”. Esto ayuda a crear un panorama más acertado sobre el comercio y la estructura social después de Cristo.

Excavaciones en Turquía

El país de Medio Oriente es reconocido por ser el destino predilecto de los arqueólogos. Incluso, es en dicha nación donde se encuentra el templo más antiguo del mundo conocido hasta ahora, el Göbekli Tepe, que cuenta con 11.600 años. Además, es el primer ejemplo de arquitectura monumental, pues no se conoce aún otra estructura en el mundo que para entonces tuviese una complejidad más grande que la de una choza.

Sobre las múltiples investigaciones que se hacen en el Turquía, el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, reveló que el país rompió el récord en excavaciones arqueológicas. “Con las labores que van desde el Paleolítico hasta el Neolítico, desde la época clásica hasta la arqueología turco-islámica, llevamos a cabo un total de 670 actividades arqueológicas, como excavaciones, investigaciones, etc. Si no me equivoco, este fue un récord mundial el año pasado. Lo logramos durante la pandemia. También lo felicito en ese sentido”.

