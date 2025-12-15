Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a aviones militares de EE. UU.

Un buque estadounidense permanece frente al puerto de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, en el Caribe. Foto: AFP - MARTIN BERNETTI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Trinidad y Tobago anunció este lunes, 15 de diciembre, que permitirá el tránsito de aviones militares estadounidenses en sus aeropuertos locales en las próximas semanas, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países, en medio del incremento de la tensión en el Caribe.

El Ministerio de Relaciones y Asuntos Exteriores de la Comunidad del Caribe (Caricom) reafirmó en un comunicado emitido este lunes el compromiso del Gobierno trinitense de cooperar de manera sostenida con Estados Unidos para “promover la seguridad y la estabilidad regionales”.

Le recomendamos: Detención de Nicmer Evans genera alarma por hostigamiento a la prensa en Venezuela

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la Caricom mantiene una estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago. La honorable primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la colaboración en la búsqueda de la seguridad y la protección de Trinidad y Tobago y de toda la región”, apuntó Sean Sobers, el ministro de Asuntos Exteriores de Caricom.

En este sentido, Persad-Bissessar, reafirmó su colaboración con Estados Unidos, especialmente en los esfuerzos por combatir “la delincuencia transnacional y mejorar la seguridad pública” en el Caribe.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Caricom explicó que se concedieron las autorizaciones para los movimientos, que Estados Unidos ha descrito como “de naturaleza logística”.

Según el Ministerio, los tránsitos de aeronaves facilitarán el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal, y no suponen ningún cambio en la postura de defensa de Trinidad y Tobago.

Le podría interesar: Avión de JetBlue evitó una colisión con aeronave militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

Del mismo modo, subrayó que esta decisión se inscribe en el marco de los acuerdos de seguridad y defensa de larga data entre Puerto España y Washington, destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.

El Ministerio también señaló que el apoyo de Estados Unidos a Trinidad y Tobago se ha extendido más allá de la cooperación en materia de seguridad para incluir iniciativas educativas, donaciones de materiales escolares y proyectos de mejora de las infraestructuras.

En este contexto, el régimen de Venezuela anunció este lunes que extinguió “de manera inmediata” cualquier “acuerdo, contrato o negociación” para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

También puede leer: La batalla de Estados Unidos y Venezuela por el petróleo: ¿hasta dónde puede llegar?

El Gobierno estadounidense, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un presunto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas en la zona, hecho que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

El Gobierno de Trinidad y Tobago declaró en agosto que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar “recursos militares” en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de “los carteles terroristas de la droga” en la región.

Para usted: Por si se lo perdió, un repaso a lo que pasó esta semana en Venezuela

Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una “amenaza” de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com