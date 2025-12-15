¿Hijo de un nazi? El polémico pasado del padre de Kast, presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda a su salida del Palacio de la Moneda este lunes, en Santiago (Chile). Foto: EFE - Adriana Thomasa

José Antonio Kast, presidente electo de Chile para el período 2026-2030, genera controversia por sus posiciones de ultraderecha, como su defensa pública del dictador Augusto Pinochet, su rechazo a la inmigración y el vínculo de su padre, Michael Kast, con el partido nazi en Alemania.​

Según una investigación de Associated Press, Michael Kast emigró a Latinoamérica tras la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial y fue miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) desde el 1 de septiembre de 1942, con el número de socio 9.271.83, cuando tenía 18 años.

Este documento, descubierto por el periodista chileno Mauricio Weibel y verificado por el Archivo Federal de Alemania, contradice las declaraciones previas de José Antonio Kast, quien confirmó la afiliación pero aseguró que su padre estuvo allí “por obligación” para evitar ser enviado a la batalla de Stalingrado, según France 24.

Historiadores como Armin Nolzen han precisado para France 24 que, aunque el servicio militar era obligatorio, la membresía en el partido nazi era voluntaria, se estima que Kast participó previamente en las Juventudes Hitlerianas por al menos cuatro años y fue avalado por un dirigente local.

Kast ha reiterado que su familia, católica devota, aborrece el nazismo y que la afiliación fue forzada por un sargento para reasignar a su padre a Crimea en lugar de Stalingrado, rechazó el término “nazi” para él, enfatizando el contexto de guerra total en Alemania.

Tras la derrota nazi, Michael Kast huyó del campo de prisioneros en Trento, Italia, atravesó los Alpes a pie hasta su pueblo natal en Baviera, se casó con Olga Rist Hagspiel y tuvo a sus dos primeros hijos, Michael y Bárbara, en la Alemania bajo ocupación aliada. En 1951 migraron a Latinoamérica, primero a Argentina y luego a Linderos, en la provincia chilena de Maipo, donde montaron un negocio de embutidos tradicionales alemanes y tuvieron ocho hijos más.​

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en su cuenta de X ante la victoria de Kast, alertando que “el fascismo avanza” y declarando: “Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi; son la muerte en ser humano”. Este comentario desató indignación generalizada, incluida una protesta de la Cancillería chilena, que anunció el envío de una nota diplomática formal.

