Estados Unidos amenaza a Irán: Trump promete ayuda a opositores y no descarta ataque militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que enviará ayuda económica a los opositores en Irán y volvió a amenazar sobre un posible ataque militar contra el Gobierno de Teherán por represión de las protestas.

“Hay mucha ayuda en camino de diferentes formas, incluyendo económica”, respondió el mandatario durante una entrevista con CBS News, en el transcurso de una visita a una planta de la fabricante de automóviles Ford.

Cuando fue preguntado por la violencia del Estado iraní sobre los manifestantes, el republicano respondió que tomarán “medidas enérgicas”, si se confirma que ahorcarán a personas que hayan participado en las protestas.

Al explicar cuál sería “el objetivo a la larga” de un ataque militar sobre el Gobierno de los Ayatolás, Trump respondió que su meta es “ganar”.

Posteriormente, al definir qué supondría una “victoria” en Irán, el republicano se limitó a poner como ejemplo las operaciones estadounidenses para matar a Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) o a Abu Bakar, exlíder del Estado Islámico, o la que extrajo de Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

Human Rights Activists (HRA) dijo hoy haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos nueve menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló hoy en rueda de prensa que “no existe una cifra verificada” por el organismo sobre el número de personas fallecidas en las protestas, pero que “es evidente que un número inaceptable de civiles ha muerto”.

Mientras tanto, la misión iraní ante las Naciones Unidas (ONU) acusó a Estados Unidos de buscar un “pretexto para una intervención militar”.

La representación iraní en la ONU denunció que la política estadounidense hacia Irán se basa en fantasías de cambio de régimen, recurriendo a sanciones, amenazas, disturbios provocados y caos como táctica para justificar una intervención militar. Así lo expresó en un mensaje en X, acompañado de una carta de protesta dirigida a los líderes de Naciones Unidas. Aseguró que el “manual” de Washington “volverá a fracasar”.

