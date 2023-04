EE. UU. y Corea del Sur responderían a un ataque nuclear norcoreano con esa fuerza

Justo antes de la reunión con su homólogo surcoreano, Joe Biden elogió “un vínculo inquebrantable” entre los dos países y su “alianza de hierro”, que comenzó durante la Guerra de Corea, hace siete décadas. Ambos dirigentes hablaron en el Despacho Oval y después dieron una rueda de prensa conjunta. Foto: EFE - WILL OLIVER

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acogió en la Casa Blanca a su homólogo de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y dará luz verde al despliegue “ocasional” de un submarino nuclear para reforzar el paraguas de seguridad de su aliado contra Corea del Norte. El presidente Yoon, en su visita de Estado de seis días, llegó entre vítores de cientos de personas congregadas frente a la Casa Blanca y recibió honores militares. Es la segunda visita de este estilo de un líder extranjero bajo la presidencia de Biden, después de la del mandatario francés, Emmanuel Macron, en diciembre pasado.

Justo antes de la reunión, Biden elogió “un vínculo inquebrantable” entre los dos países y su “alianza de hierro”, que comenzó durante la Guerra de Corea, hace siete décadas. Ambos dirigentes hablaron en el Despacho Oval y después dieron una rueda de prensa conjunta, antes de participar con sus esposas en una cena de gala por la noche.

En medio de dicho pronunciamiento conjunto, el líder del Ejecutivo estadounidense dijo que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados sería “inaceptable”. Tal ataque “resultaría en el fin” del régimen, enfatizó. Por el lado de su homólogo surcoreano, Yoon agregó que cualquier respuesta a un ataque nuclear de Corea del Norte incluiría armas atómicas estadounidenses.

En palabras suyas, “nuestros dos países acordaron consultas presidenciales bilaterales inmediatas en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte y prometieron responder de manera rápida, abrumadora y decisiva, utilizando toda la fuerza de la alianza, incluidas las armas nucleares de Estados Unidos”. Con respecto a la paz en la península, agregó: “Podemos lograr la paz mediante la superioridad de una fuerza apabullante y no una paz falsa basada en la buena voluntad de la otra parte”.

Antes del encuentro de tintes geoestratégicos, altos funcionarios afirmaron que los presidentes Biden y Yoon anunciarán medidas destinadas a fortalecer la disuasión frente a las amenazas del vecino del norte, incluida la escala de un submarino nuclear en Corea del Sur por primera vez en décadas. El despliegue “ocasional” de este submarino equipado con misiles balísticos con ojiva nuclear es una de las principales medidas de una “Declaración de Washington” que adoptarán este miércoles. Esta declaración también establece un mecanismo de consulta e intercambio de información con Seúl en materia nuclear, para consolidar el paraguas de seguridad estadounidense y tranquilizar al aliado surcoreano.

“Estados Unidos no ha dado estos pasos, realmente, desde el apogeo de la Guerra Fría con un puñado de nuestros aliados más cercanos en Europa”, dijo un funcionario que pidió el anonimato. “Tratamos de asegurarnos de que, emprendiendo estos nuevos procedimientos, estos nuevos pasos, nuestro compromiso con la disuasión extendida sea incuestionable”, agregó.

Corea del Norte llevó a cabo este año una cantidad récord de lanzamientos de misiles balísticos. Ahora bien, otro funcionario, que también pidió el anonimato, aseguró que Estados Unidos no tenía intención de estacionar armas nucleares en Corea del Sur. Además, Seúl reiterará en la declaración su compromiso de no dotarse de arsenal nuclear.

Las posibles tensiones con China, de cara a la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur

Para Estados Unidos, se trata de “hacer que nuestra disuasión sea más visible a través del despliegue regular de activos estratégicos, incluida una visita de un submarino balístico nuclear estadounidense a Corea del Sur, lo que no ha sucedido desde principios de la década de 1980″, dijo el funcionario estadounidense. Además de los submarinos, habrá “una cadencia regular” de otras plataformas, “incluidos bombarderos y portaaviones”. Sin embargo, no habrá “base para estos activos y ciertamente no para armas nucleares”, agregó.

Un funcionario dijo que se están tomando medidas con anticipación para calmar las posibles tensiones con China, debido a estas decisiones militares. “Hemos informado a los chinos con anticipación y hemos expuesto muy claramente nuestra razón de por qué damos estos pasos”, dijo el funcionario, y agregó que la administración Biden está “decepcionada de que China no haya usado su influencia” en Corea del Norte. Los presidentes Biden y Yoon adoptarán otras medidas en materia de cooperación económica, cibernética y de cambio climático.

El presidente surcoreano llegó el lunes a la capital estadounidense. El martes visitó el cementerio de Arlington y el centro espacial Goddard de la NASA, cerca de Washington, acompañado por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Por la noche, junto a Joe Biden, visitó el Monumento a la Guerra de Corea, ubicado en el centro de Washington, que muestra figuras de acero a escala real de soldados que patrullan durante la Guerra de Corea (1950-1953) contra el norte comunista.

