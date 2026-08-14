“Estamos rodeados”: palestinos denuncian avance de colonos en Cisjordania

Mahmud Tubasi y su esposa Aida fueron expulsados de su vivienda en Yalud tras un incendio provocado por colonos israelíes. Posteriormente, los colonos ocuparon las casas tras ser declarada la zona como “militar cerrada”. Foto: EFE - Magda Gibeli

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El palestino Amin Rahal y sus tres hermanos llevan semanas sin ir a trabajar; en su lugar, se turnan para proteger de las incursiones de los colonos vecinos en lo que queda de sus tierras, en lo alto de una colina de Cisjordania ocupada.

“Nunca nos movemos de aquí a menos que haya dos personas”, explicó Rahal, de 31 años y padre de tres hijos, señalando el tejado de una casa prefabricada recién instalada por un colono 100 metros de su vivienda.

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“Nos han robado gallinas, terreno con olivos, han dañado los arbustos de salvia de nuestro patio trasero con sus quads, han metido sus ovejas en nuestro patio y mucho más”, dijo a la AFP.

La semana pasada, colonos del recién inaugurado asentamiento israelí de Emek Dotan, situado justo debajo de su casa, tendieron una cuerda a lo largo de su terreno y les prohibieron a él y a su familia cruzarla.

Al otro lado de la cuerda hay una granja de pollos y muchos olivos que la familia Rahal ha perdido bajo amenazas de violencia.

“Nuestro temor es que ataquen a los niños, quemen una de las casas, nos ataquen por la noche y entren a la fuerza en las casas”, como ha ocurrido en otros pueblos de Cisjordania donde se han instalado colonos, afirmó.

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En 2026, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha informado de una media de seis incidentes al día en los que están implicados colonos en Cisjordania.

Entre ellos se incluyen robos, actos de vandalismo, incendios provocados, agresiones y, en ocasiones, asesinatos, y los palestinos se quejan de que la mayoría de los delitos cometidos contra ellos quedan impunes.

“Destrozaron nuestros sueños”

El norte del territorio, con sus numerosas comunidades palestinas y pocos colonos, se ha mantenido relativamente al margen las tensiones.

En virtud de un plan aprobado hace 21 años, cuatro asentamientos aislados -Homesh, Sa-Nur, Ganim y Kadim- fueron evacuados, pero este año, bajo el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, los colonos volvieron allí.

Además, a finales del año pasado se aprobó la construcción de otros 17 asentamientos en el norte de Cisjordania, con la intención de conectar todas las colonias entre sí, algo que va en contra de los Acuerdos de Oslo firmados en los años 1990.

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Aunque los asentamientos en territorio ocupado sean ilegales según el derecho internacional, esos acuerdos permitieron que Israel mantuviera asentamientos y demoliera edificios palestinos en una zona, denominada Área C, que abarca el 60% de Cisjordania bajo control israelí.

Al margen de Jerusalén Este, anexionado por Israel, actualmente medio millón de colonos viven en Cisjordania, un territorio ocupado desde 1967, junto a 3 millones de palestinos.

Hasta ahora, los palestinos consideraban que las casas situadas en las áreas A y B no corrían el riesgo de ser demolidas por los israelíes, pero sus sentimientos han cambiado.

Dentro de Yenín, una importante ciudad del norte de Cisjordania, Israel estableció una base militar en plena Área A, supuestamente bajo control palestino.

En agosto, las fuerzas israelíes demolieron varias tiendas de una carretera que conecta Ganim y Kadim, donde estacionaron unas caravanas de colonos, conectadas a la red eléctrica.

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“Vinieron a vernos directamente y nos dieron una orden oficial de evacuar la tienda inmediatamente, seguida de su demolición”, contó Bara al Damaj, dueño de un comercio de productos de piedra que fue derribado.

“En un momento, destrozaron nuestros sueños”, agregó. Según él, desde que se construyó una nueva base militar a la entrada de Ganim, hay más soldados israelíes en la zona.

“Rodeados”

Mohamed, cuya casa, situada en las inmediaciones, se salvó de la demolición, sigue temiendo lo que pueda acarrear la creciente presencia de colonos.

El hombre, que no quiso revelar su apellido por seguridad, contó que su hijo fue detenido y golpeado recientemente por el ejército mientras caminaba por su campo, y que no pueden acceder a su segundo campo, del otro lado de una nueva carretera de los colonos.

Las excavadoras del ejército bloquearon la mayoría de las carreteras agrícolas con escombros. En la aldea de Deir Abu Deif, eso significa perder el acceso a la ciudad de Yenín.

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“La situación es extremadamente aterradora. Estamos rodeados por todas partes”, afirmó Faij Rawajbi, cuya tienda de productos agrícolas fue demolida.

Rawajbi, de 38 años, se quejó de que los equipos de seguridad armados de los asentamientos comenzaron a acosar a los residentes, realizando controles de identidad como si fueran autoridades oficiales.

“Esta furgoneta blanca nos aterroriza a nosotros y a toda la zona este” de Yenín, declaró a la AFP mientras el vehículo pasaba por allí.

“Aquí todo se ha convertido en asentamientos. Han puesto nuestras vidas patas arriba”.

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