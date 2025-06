Estrecho de Ormuz: ¿por qué es el arma más poderosa de Irán? Plantean cerrarlo

Vista satélite del estrecho de Ormuz, canal natural entre Irán, Omán y Emiratos Árabes por el que pasa un quinto del crudo mundial. Foto: Archivo Particular

Irán acusó a Estados Unidos de ser responsable de la escalada bélica en la región y anunció que responderá en el marco de la “legítima defensa”. Mientras su ministro de Exteriores exige una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar el ataque estadounidense, el Parlamento iraní aprobó una medida que podría llevar al cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

¿Qué es el estrecho de Ormuz?

Es un paso marítimo situado entre el sur de Irán y la península de Musandam, perteneciente a Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Este canal conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico.

En su punto más angosto mide aproximadamente 33 kilómetros, según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Por él transita una quinta parte del petróleo crudo del planeta, pasa por el estrecho de Ormuz, que bordea las costas iraníes.

Con 212 km de longitud, este brazo de mar tiene apenas unos cuarenta kilómetros de ancho en su punto más estrecho.

La escasa profundidad de las aguas obliga además a los buques más grandes a utilizar corredores de navegación de apenas unos pocos kilómetros de ancho, que Irán puede controlar o perturbar fácilmente.

¿Qué pasa si se cierra Ormuz?

Su cierre “sería evidentemente un problema económico increíble, debido al efecto que tendría sobre el precio del petróleo”, aseguró a la BBC, el exjefe del servicio de inteligencia británico MI6, Sir Alex Younger.

La acción militar en este estrecho se considera el método más probable para interrumpir el tráfico marítimo, recuerda la BBC: fue lo que ocurrió durante la guerra Irán-Irak, de 1980 a 1988, cuando ambos beligerantes recurrieron a misiles y minas navales en el Golfo Pérsico, perturbando considerablemente el tráfico marítimo, sin lograr cerrar completamente el estrecho.

Tras los bombardeos ordenados por Trump a las instalaciones nucleares de Irán, el parlamento de ese país aprobó una medida que llevaría a su cierre. “Irán dispone de numerosas opciones para responder a sus enemigos”, y el cierre del estrecho de Ormuz es una de ellas, declaró recientemente Behnam Saeedi, miembro de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní. Sus declaraciones fueron recogidas por Reuters.

El legislador y comandante de la Guardia Revolucionaria, Esmail Kosari, declaró el domingo al Club de Jóvenes Periodistas que hacerlo está en la agenda y “se hará cuando sea necesario”.

Sin embargo, añadió que perturbar el comercio petrolero de los occidentales en este paso marítimo sería un “derecho legítimo” de Irán, si “Estados Unidos entra oficial y operativamente en guerra”.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán debe tomar la decisión final sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, según ha informado este domingo la cadena iraní Press TV, después de que el parlamento aprobara la medida.

Irán cuenta concretamente con varios medios militares capaces de perturbar el tránsito. Entre ellos, el ataque directo a buques o la colocación de minas navales en los corredores de navegación, explica Adel Bakawan, investigador asociado al Instituto Francés de Relaciones Internacionales y autor de ‘La descomposición de Medio Oriente’.

¿Qué pierde Irán?

Un factor fundamental limita, sin embargo, la presión que Teherán puede ejercer sobre este paso marítimo: Irán es a su vez también muy dependiente del estrecho de Ormuz. Es la arteria que conecta su economía con la del mundo.

“Entre el 80 y 90% del petróleo iraní es comprado por China y transita por el estrecho de Ormuz”, dijo Adel Bakawan. Al contrariar a su primer cliente, Teherán se privaría de un socio económico vital en un contexto de sanciones internacionales impuestas por Washington.

Perturbar el tránsito en el estrecho de Ormuz supondría también un golpe para el otro “gestor” del estrecho: el sultanato de Omán. “Desde hace mucho tiempo, mantiene excelentes relaciones con su vecino iraní”, recuerda Bakawan.

Si Irán opta por la vía militar en este brazo de mar, llevaría la guerra hasta las orillas omaníes, amenazando directamente la estabilidad y seguridad de este pacífico sultanato.

*Con información de agencias AFP y France24

