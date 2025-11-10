Tragedia en India: explosión deja al menos ocho muertos y 19 heridos

Agentes de policía indios inspeccionan la escena de una explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi, India, el 10 de noviembre de 2025. Foto: EFE - RAJAT GUPTA

Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas este lunes cuando un vehículo explotó en pleno centro de Nueva Delhi, la capital de la India, informó el subjefe de bomberos de la ciudad este lunes.

“Ocho personas murieron hasta ahora y 19 se encuentran heridas”, indicó AK Malik, citando a las autoridades desde un hospital cercano al lugar de la deflagración.

El comisario de policía de la capital, Satish Golcha, declaró a los periodistas que “un vehículo que circulaba lentamente se detuvo en un semáforo en rojo, se produjo una explosión en ese vehículo y, debido a la explosión, los vehículos cercanos también resultaron dañados”.

La detonación, que se produjo al lado del Fuerte Rojo de la ciudad, alcanzó al menos seis automóviles, así como varios taxis rickshaw motorizados. Esta zona es densamente concurrida.

El edificio del hospital situado a proximidad fue acordonado en medio de un fuerte despliegue policial.

Afuera del recinto se reunieron familiares angustiados al enterarse de que sus seres queridos habían sido trasladados allí.

Musarrat Ansari dijo que su hermano resultó herido después de que un vehículo en llamas chocara contra la motocicleta en la que viajaba.

“Me llamó y me dijo que se había hecho daño en la pierna y que no podía caminar”, declaró a AFP.

La explosión tuvo lugar a primera hora de la tarde, cuando la gente regresaba del trabajo, cerca de una estación de metro en el concurrido barrio de Old Delhi.

La policía no dio más detalles, pero señaló que tanto las agencias forenses y antiterroristas se encontraban en el lugar.

Hasta ahora Amit Shah, el ministro del Interior de India, aseguró que se está investigando lo sucedido.

La situación se da en un contexto en el que la ciudad de Nueva Delhi enfrenta con frecuencia alertas de bomba dirigidas a dirigidas a escuelas, hospitales, aviones y otras instituciones o infraestructuras. Estas tienden a ser falsas, según el medio DW.

El caso recuerda que en el mes de octubre de 2024 en India se detonó una explosión cerca a una escuela, en la misma ciudad que hoy está afectada por la tragedia.

