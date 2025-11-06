Fosas comunes y desaparición de cadáveres: esto detectaron las imágenes satelitales en Sudán

Esta imagen, tomada de un video difundido en la cuenta de Telegram de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de Sudán el 26 de octubre de 2025, muestra a combatientes de las RSF portando armas y celebrando en las calles de El-Fasher. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nuevas imágenes satelitales detectaron actividad “compatible con fosas comunes” en la ciudad sudanesa de El Fasher, señalaron investigadores de la Universidad de Yale en un informe publicado el jueves, más de una semana después de que se denunciaran asesinatos en masa en la zona.

El 26 de octubre, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que lleva más de dos años en guerra con el ejército sudanés, reivindicaron el control total de la ciudad de El Fasher, último bastión de las fuerzas regulares en la región occidental de Darfur. La toma se produjo tras un asedio de 18 meses.

Le recomendamos: Esta es la ciudad en ruinas que Ucrania y Rusia se disputan en medio de la guerra

Desde entonces, la ONU informó de masacres, violaciones, saqueos y desplazamientos masivos de la población. Numerosos testimonios respaldados por videos publicados por las FAR en redes sociales, describen atrocidades en esta región aislada del mundo.

La presencia de fosas comunes, la aparición de trincheras y la desaparición de cadáveres previamente identificados fueron detectadas por imágenes satelitales en el exterior de un antiguo hospital infantil “transformado por las FAR en centro de detención” y cerca de una mezquita, según el informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL).

Según el HRL, datos aéreos recientes también indican que “se está produciendo una masacre en el emplazamiento del antiguo hospital” infantil.

Le podría interesar: Pelosi, una de las mujeres más poderosas en la política de EE. UU., anuncia su retiro

“La limpieza de las presuntas atrocidades masivas cometidas por las FAR” también es visible cerca del terraplén construido por los paramilitares alrededor de la ciudad para sitiarla: las imágenes permiten ver “un nuevo caso de retirada de objetos compatibles con cadáveres”, según los investigadores.

“La eliminación o retirada de los cadáveres” también se observó “en imágenes satelitales” en el hospital saudita de El Fasher, donde, según la OMS, unos 460 civiles y personal sanitario fueron masacrados en la unidad de maternidad a finales de octubre, indicó el HRL, que vigila la región desde el inicio del asedio de la ciudad en mayo de 2024.

La guerra entre las FAR y el ejército sudanés ha dejado decenas de miles de muertos y cerca de 12 millones de desplazados, según la ONU.

Desde la caída de El Fasher, la violencia continúa en Darfur, pero los combates se concentran en Kordofán, una región estratégica del centro de Sudán, ya que se encuentra entre la capital, Jartum -controlada por los militares-, y Darfur.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com