Fue ministro en Afganistán con dos maestrías, ahora entrega domicilios en Alemania

Sayed Sadaat salió de Afganistán antes de la llegada de los talibanes a Kabul. La corrupción del estado lo hizo abandonar su vida como ministro.

“No hay ninguna vergüenza en el trabajo. El trabajo es trabajo”, le dice Sayed Sadaat a la agencia AFP.

Sadaat se gana la vida entregando domicilios en las calles de Leipzig, en Alemania. Entre semana trabaja seis horas, pero su ritmo de trabajo aumenta los sábados y domingos, cuando trabaja desde el mediodía hasta las 10 de la noche. No siempre fue así.

Antes de llegar a Alemania, Sadaat, quien tiene dos maestrías en comunicaciones e ingeniería electrónica de la Universidad de Oxford, se desempeñó como ministro de Comunicaciones en Afganistán, cargo que ocupó entre 2016 y 2018. La corrupción, sin embargo, lo obligó a renunciar y a buscar otro rumbo en Europa.

“Había una diferencia entre el círculo cercano del presidente y yo. Sus demandas eran de beneficio privado. Yo quería que el dinero para los proyectos se implementara adecuadamente. Entonces no pude cumplir con sus demandas y luego intentaron presionarme desde el lado del presidente (Ashraf Ghani)”, dice Saddat.

Harto de la corrupción, Sadaat probó suerte como consultor en el sector de telecomunicaciones en su país, pero la situación de seguridad no le permitía quedarse. A finales de 2020, Afganistán ya emitía alertas sobre el avance de los talibanes, aunque estas fueron desestimadas por los gobiernos extranjeros.

La doble ciudadanía de Sadaat -también es ciudadano británico- le permitió escapar a Europa antes del caos. Sin embargo, con el Brexit de por medio Reino Unido no era un destino que le presentara muchas ofertas de crecimiento. Fue en Alemania en donde vio más oportunidades para vivir, pero no dominar el idioma le ha presentado un gran desafío para encontrar empleo. Es por eso que terminó como repartidor.

“Solicité muchos trabajos pero no obtuve respuesta. Mi sueño es trabajar en una empresa de telecomunicaciones alemana. Sé que este desafío es por poco tiempo, es hasta que pueda conseguir otro trabajo”, dijo Sadaat, quien, buscando siempre el lado positivo, resalta los beneficios físicos de andar en promedio 1.200 kilómetros en bicicleta al mes.

Ahora Sadaat está estudiando alemán. Sus clases se vieron interrumpidas por la pandemia, pero es clave que domine el idioma. El exministro afgano señala que puede asesorar al gobierno alemán sobre cómo atender a sus connacionales que recientemente llegaron al país en calidad de refugiados.

Se estima que desde 2015, Alemania ha recibido a por lo menos 210.000 asilados de Afganistán. Esto convierte a esta población en el segundo grupo más grande que busca protección en Europa. En el último mes, con la llegada de los talibanes al poder en Kabul, Alemania evacuó a 4.000 afganos más.

“No me avergüenzo de mi trabajo y no me siento inferior. No creo que los afganos se avergüencen de tener un exministro trabajando, pero sí estarían avergonzados si recibiera dinero por la corrupción”, resaltó.

Repartidor, una de las ofertas de empleo más comunes para los migrantes

Debido a las barreras por idioma, como es el caso de Sadaat, el trabajo de repartidor o domiciliario suele ser uno de los más comunes para los migrantes, pues no requieren una gran labor de comunicación.

En Reino Unido, Cera, una empresa de cuidado personal a domicilio, anunció que le ofrecerá empleo a 500 refugiados de Afganistán. La empresa ya se encuentra trabajando con las autoridades locales para identificar y formar refugiados en las tareas que requiere ese sector.

Como señala Ben Maruthappu, director de Cera, “hallar un empleo es el obstáculo más grande en el camino a la integración” de migrantes y refugiados.

Y tal como sucede con el caso de Sadaat, algunos grandes talentos se están desperdiciando en labores como las de domiciliario ya sea por las barreras del idioma, por la falta de permisos para trabajar o por la ausencia de una red de trabajo para migrantes que identifique cuáles pueden ser sus aportes a la economía del país de acogida.

Es por eso que resulta tan importante la labor que realiza en la actualidad Migración Colombia. La entidad colombiana busca caracterizar a la población migrante precisamente para explorar políticas públicas que los ayuden a ellos, pero también a los colombianos.

