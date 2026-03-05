Guerra en Medio Oriente: Francia abre sus bases para la ofensiva de EE. UU.

Un hombre sostiene una bandera de Iran en medio de las ruinas de un edificio destruido en Teherán. Foto: AFP - -

La crisis en Medio Oriente continúa agravándose. Israel ha lanzado este jueves una nueva y masiva ola de ataques aéreos sobre Teherán y el Líbano, mientras Irán ha respondido con ofensivas que vuelven a alcanzar a países vecinos.

Por primera vez desde el inicio de las hostilidades, Irán ha atacado territorio de Azerbaiyán con drones, hiriendo a civiles en un aeropuerto cerca de la frontera. Mientras tanto, en Irak, el Kurdistán se encuentra bajo fuego iraní, lo que amenaza con abrir un nuevo frente terrestre en una guerra que ya paraliza el suministro global de energía y mantiene a millones de personas en refugios antiaéreos.

5 claves para ponerse al día con Medio Oriente

Ataques directos a Teherán: El ejército israelí confirmó el inicio de una “nueva ola generalizada de ataques” sobre la capital iraní y Beirut, dirigidos a centros de mando de Hezbolá y objetivos estratégicos en Irán. Guerra económica y el Estrecho de Ormuz: La Guardia Revolucionaria afirma tener el control total del Estrecho de Ormuz, cerrándolo a las exportaciones de petróleo y gas. Siete petroleros surcoreanos ya están bloqueados y los precios del crudo Brent han subido a USD 84. Hundimiento de la fragata Dena: Un submarino de EE. UU. hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, dejando al menos 80 muertos. El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, calificó el hecho como el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Expansión a Azerbaiyán y Kurdistán: Drones iraníes impactaron un aeropuerto en el enclave azerbaiyano de Najicheván. Al mismo tiempo, Irán atacó sedes de grupos kurdos en Irak, acusándolos de ser “opuestos a la revolución”. Apoyo a EE. UU.: Francia autorizó a aviones estadounidenses usar sus bases en Oriente Medio. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dice que hay un “amplio apoyo” en la alianza a la campaña de Trump contra Irán.

Francia ha autorizado la presencia de aviones estadounidenses en sus bases en Oriente Medio, escenario de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró este jueves a AFP el Estado Mayor francés.

“En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, se ha autorizado la presencia temporal de sus aviones en nuestras bases” de la región, declaró una portavoz del Estado Mayor, confirmando una información de la cadena LCI.

“Estos aviones contribuyen a la protección de nuestros socios en el Golfo”, dijo.

Irán no ha pedido ayuda militar a Rusia, su aliado, desde que Israel y Estados Unidos comenzaron a atacar la república islámica el sábado pasado, informó el Kremlin este jueves.

“En este caso, no ha habido solicitudes por parte de Irán”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas en una rueda de prensa diaria cuando le preguntaron si Rusia tiene la intención de suministrar armas a su aliado.

