Hamás entregará a la Cruz Roja el cuerpo de un rehén israelí exhumado en Gaza

La Cruz Roja y las Brigadas Al Qasam buscan cuerpos de rehenes israelíes en Jan Yunis, Gaza. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Resume e infórmame rápido

El grupo islamista Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja el cadáver de otro rehén en Gaza, exhumado este mismo viernes. Según el ejército israelí. la Cruz Roja ya se encuentra lista para recibir el cuerpo de un rehén en Gaza.

🔑Las claves de la entrega de Hamás a la Cruz Roja (por si tiene afán)

Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja el cuerpo de un rehén israelí exhumado en Gaza.

La entrega se realiza como parte del acuerdo Tormenta de Al Aqsa para la liberación de presos.

El rehén será identificado en el Centro de Medicina Forense Abu Kabir, en Yafa, al sur de Tel Aviv.

Defensa Civil de Gaza denunció el “doble rasero” en la recuperación de cuerpos israelíes frente a los palestinos.

Hasta ahora Hamás ha entregado nueve cuerpos de rehenes, mientras 19 permanecen sin localizar.

“Como parte del acuerdo Tormenta de Al Aqsa para la liberación de presos, las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán el cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza a las 11.00 PM hora de Gaza”, recoge el texto.

El grupo no reveló la identidad del rehén, que tendrá que ser identificado en el Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (al sur de Tel Aviv) para confirmar que realmente se corresponde con el de uno de los cautivos.

El servicio de Defensa Civil de la Franja, que también participa en el rescate de los cadáveres de los gazatíes víctimas de la ofensiva de Israel, denunció el “doble rasero” a la hora de proporcionar material para recuperar los cuerpos de los israelíes frente a los de los palestinos.

En un comunicado, Defensa Civil aseguró que se está permitiendo la entrada de maquinaria pesada a Gaza para extraer los cuerpos de los rehenes, algo que no ocurre con los en torno a 10.000 cadáveres de palestinos repartidos bajo las ruinas de la Franja.

“Aquí en Gaza, la humanidad está dividida por la identidad, el dolor se mide con reseros políticos, y los muertos quedan esperando a una justicia que nunca llega”, sentenció la organización.

Hamás ha entrado hasta ahora nueve cadáveres de rehenes, sin contar el que se entregará esta noche. El resto, 19, aún no habían sido localizados, algo de lo que ya estaban al tanto las autoridades israelíes.

Por ello, en las negociaciones del acuerdo de alto el fuego ya se estableció que una fuerza internacional trabajaría en Gaza para contribuir a la búsqueda de los cuerpos no localizados.

