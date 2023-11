Hamás no sabía del festival de música de Reim antes de la masacre, según Haaretz

Familiares y amigos despiden en un funeral a sus seres queridos asesinados el 7 de octubre por milicianos de Hamás. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Según una investigación del diario israelí Haaretz, Hamás no sabía que el pasado 7 de octubre, cuando cometió su ataque terrestre en Israel, se celebraba en el área de Reim, una zona desértica cerca de Gaza, el festival Nova de música electrónica, donde masacraron a unas 360 personas.

Una fuente policial cercana a la investigación también dijo al diario que un helicóptero de combate del Ejército israelí que llegó a Reim habría matado por accidente a varios jóvenes cuando disparó contra milicianos de Hamás.

“El estamento de seguridad de Israel cada vez tiene más indicios para creer que los terroristas de Hamás que cometieron la masacre del 7 de octubre no tenían conocimiento previo sobre el festival de música Nova celebrado junto al kibbutz Reim, y decidieron atacar espontáneamente”, comienza afirmando un artículo del diario progresista Haaretz, fundado en 1919, basado en investigaciones y entrevistas con varias fuentes de seguridad israelíes.

Según las últimas estimaciones de la policía israelí, Hamás asesinó a unas 364 personas en el festival, donde el primer día se calculó que eran unos 260. Se trata de la mayor matanza que Hamás cometió ese día, cuando arrasó una veintena de kibutz y pequeñas comunidades cercanas a la Franja, matando a más de 1.200 personas y secuestrando a unas 240.

Estas conclusiones derivan de la información extraída en “los interrogatorios terroristas y la investigación policial del incidente”, indica Haaretz. ”Altos funcionarios de seguridad estiman que Hamás se enteró de la fiesta por la información captada en ese mismo momento por drones y por los milicianos que entraron en parapentes”, reporta Haaretz.

Fue entonces, cuando por su sistema interno de comunicaciones, se ordenó a más milicianos de Hamás que acudieran a Reim, donde los combates con tropas israelíes duraron varias horas.

“En un video de una de las cámaras corporales de los terroristas, se le escucha preguntarle a un ciudadano capturado cómo llegar a Reim”, indica el diario.

Uno de los hallazgos que refuerza esta tesis, según la policía y altos funcionarios de seguridad, es que los primeros milicianos de Hamás que llegaron al lugar fue desde la carretera 232, más al interior de Israel, y no desde la dirección de la frontera.

Además, según fuentes policiales, la fiesta estaba prevista inicialmente para jueves y viernes, 5 y 6 de octubre; y que solo se añadió un día extra, el sábado 7 de octubre, en el último momento a petición de los organizadores ante la alta afluencia de público, unos 4.400 personas.

"Ese cambio de último momento refuerza la opinión de que Hamás no estaba al tanto del acontecimiento", indica el artículo de Haaretz.

Los análisis policiales muestran que muchos de los asistentes al festival lograron huir porque se decidió detener la fiesta en cuanto sonaron las primeras alarmas por cohetes.

Las dudas de Autoridad Palestina

Tras la publicación de la investigación periodística, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania, cuestionó el domingo la versión de Israel sobre el ataque que perpetró el grupo islamista Hamás el 7 de octubre.

“Según medios israelíes, la investigación preliminar de la Policía israelí demostró que helicópteros israelíes bombardearon el 7 de octubre a civiles israelíes que habían participado en el festival de música, lo que significa que los aviones de combate israelíes causaron una gran destrucción en la región”, indica un comunicado del Ministerio de Exteriores de la ANP.

“En consecuencia, el ministerio considera que el resultado de esta investigación arroja dudas sobre los relatos israelíes en cuanto a la destrucción y las matanzas que se produjeron en esa zona, especialmente en lo que respecta a las fotografías y videos que reflejan la destrucción y los incendios que se produjeron en muchas viviendas como resultado de este bombardeo”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la postura de la ANP de “absolutamente absurda”, asegurando que “niega que fuera Hamás quien llevó a cabo la horrible masacre en el festival” de música y que incluso “acusa a Israel de llevar a cabo esa masacre”.

“Mi objetivo es que después de que destruyamos a Hamás, cualquier futura administración civil en Gaza no niegue la masacre, no eduque a sus niños para que se conviertan en terroristas, no pague a los terroristas y no les diga a sus niños que su objetivo final en la vida es ver la destrucción y disolución del Estado de Israel”, añadió en un comunicado difundido por su oficina.

Este domingo, el presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Mahmud Abás, presidente de la ANP, a condenar “sin equívocos” los ataques de Hamas.

