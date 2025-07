Hombre en Pakistán mató a tiros a su hija por los videos que subía a TikTok

El logotipo de TikTok se ve afuera de las oficinas de la compañía de aplicaciones de video china en Los Ángeles. Foto: AFP - ROBYN BECK

Un paquistaní mató a tiros a su hija de 16 años después de que esta se negara a borrar su cuenta en la popular aplicación de videos TikTok, informó el viernes la policía.

En este país de mayoría musulmana, las mujeres son a menudo víctimas de violencia por parte de miembros de su familia por no seguir normas estrictas sobre cómo comportarse en público, incluido en espacios en línea.

“El padre de la adolescente le había pedido que borrara su cuenta de TikTok. Al negarse, la mató”, declaró a la AFP un portavoz de la policía.

La familia de la víctima intentó inicialmente hacer pasar el asesinato como un suicidio, según la policía de la ciudad de Rawalpindi, donde se produjeron los hechos el martes.

TikTok es muy popular en Pakistán, en parte por su accesibilidad a una población con bajos niveles de alfabetización.

Las mujeres han encontrado audiencia e ingresos en la aplicación, lo que es raro en un país donde menos de una cuarta parte de las mujeres participan en la economía formal.

Sin embargo, sólo el 30% de las mujeres de Pakistán posee un teléfono inteligente, frente al doble de hombres (58%), la mayor brecha del mundo, según el Mobile Gender Gap Report de 2025.

Las autoridades paquistaníes de telecomunicaciones han bloqueado o amenazado repetidamente con bloquear la aplicación por lo que califican de “comportamiento inmoral”.

En Baluchistán (suroeste), donde la ley tribal rige muchas zonas rurales, un hombre confesó haber instigado el asesinato de su hija de 14 años a principios de este año por unos videos de TikTok que, según él, comprometían “su honor”.

