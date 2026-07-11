“IA para el Bien”: los cambios en la ayuda humanitaria que podrían salvar miles de vidas

Robert el robot, un humanoide avanzado desarrollado por RB Labs, expuesto en la Cumbre IA para el Bien de Naciones Unidas. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

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Vehículos controlados a distancia para zonas de difícil acceso, análisis de datos para detectar movimientos de población... las organizaciones humanitarias buscan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para optimizar sus operaciones en los escenarios más complejos.

Las advertencias sobre los riesgos que la IA representa para las organizaciones humanitarias son numerosas. Estas deben proteger datos que a menudo son extremadamente sensibles, y hacer frente a la proliferación de la desinformación sobre sus actividades y sobre las poblaciones a las que prestan asistencia.

Sin embargo, en la cumbre “AI for Good” (IA para el Bien), celebrada esta semana en Ginebra, los espacios dedicados a la acción humanitaria destacaban principalmente el potencial de la IA para transformar el sector.

En un rincón del amplio pabellón del centro de conferencias Palexpo se encontraba un imponente vehículo blanco, similar a un robot marciano, equipado con cámaras, sensores y una plataforma de aterrizaje para drones en el techo.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se prepara para iniciar pruebas sobre el terreno con una versión de este camión asistido por inteligencia artificial, que puede ser controlado a distancia en los terrenos más peligrosos y de más difícil acceso.

Esta tecnología “debería permitirnos llegar a personas a las que, de otro modo, nunca habríamos podido llegar”, afirmó a la AFP Bernhard Kowatsch, director del Acelerador Mundial para la Innovación y el Emprendimiento del PMA.

La agencia de las Naciones Unidas utiliza vehículos SHERP -anfibios todoterreno diseñados originalmente en Ucrania con el fin de operar en entornos extremos- para entregar ayuda humanitaria en Sudán, Sudán del Sur y Uganda.

Pero tras la trágica pérdida de varios conductores, solicitó al Centro Aeroespacial Alemán (DLR) que equipara estos vehículos con inteligencia artificial y otras tecnologías para poder operarlos a distancia en las zonas especialmente peligrosas.

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¿Cómo salvar vidas en la era de la IA?

Ya se realizaron pruebas en Alemania y está previsto llevar a cabo ensayos en condiciones reales en Uganda en 2028, indicó Armin Wedler, coordinador del proyecto AHEAD (Dispositivos Autónomos para la Ayuda Humanitaria de Emergencia) del DLR.

De pie junto al vehículo, de 2,80 metros de altura, explica que el equipo recurrió tanto a “tecnologías basadas en las matemáticas y en la investigación clásica” como a la inteligencia artificial.

Reconoció que sería posible hacer que el todoterreno fuera completamente autónomo, pero subrayó que, en contextos humanitarios complejos, “es necesario que un ser humano siga formando parte del proceso”.

“No estamos hablando de circular por carreteras bien trazadas con carriles claramente delimitados. No hay carreteras”, explicó, mencionando también situaciones en las que los camiones se ven rodeados repentinamente por multitudes hambrientas.

“Ningún algoritmo autónomo de inteligencia artificial será jamás capaz de gestionar esa situación con total seguridad”, sostuvo.

Entre los más de 200 expositores de la cumbre, que presentaban desde robots humanoides hasta prótesis biónicas y compañeros emocionales, otras iniciativas de organizaciones humanitarias pasaron más desapercibidas, aunque no eran menos prometedoras.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentó, por su parte, un nuevo asistente jurídico virtual impulsado por IA, destinado a abogados y juristas que representan a personas refugiadas en distintos marcos legales nacionales.

Poder preparar los expedientes de forma más rápida y eficiente puede “salvar la vida de muchos refugiados”, declaró Rebeca Moreno Jiménez, especialista principal en datos del Servicio de Innovación del ACNUR.

Otra iniciativa de la ONU, denominada DISHA (Análisis de Datos para la Acción Social y Humanitaria), se basa en alianzas con empresas privadas como Google y McKinsey para proporcionar a las oenegés datos y modelos de IA destinados a acelerar y mejorar la respuesta ante desastres.

Uno de sus proyectos utiliza el análisis mediante IA de datos anónimos de telefonía celular para detectar desplazamientos masivos de población durante catástrofes, con el objetivo de ayudar a los trabajadores humanitarios a localizar las necesidades y adaptar sus intervenciones.

Otro emplea inteligencia artificial para analizar rápidamente imágenes satelitales tomadas antes y después de desastres, como los terremotos ocurridos el mes pasado en Venezuela, para evaluar los daños.

“El objetivo es poder proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información fiable con la suficiente antelación para que puedan adoptar mejores decisiones”, explicó a la AFP Andreas Kortis, responsable de producto de DISHA.

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