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En la era de la IA, algunos en China se preguntan si vale la pena aprender inglés

La publicación viral de un profesor de matemáticas provocó un debate sobre el idioma, el cual algunos ven como una habilidad opcional y un símbolo del dominio occidental.

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Tiffany May y Berry Wang | The New York Times
18 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
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Small magnifying glass focusing on the word ì?î (meng – dream) in a Chinese-to-English dictionary
Foto: Getty Images - Adrienne Bresnahan

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Comenzó a principios de este mes, cuando un profesor de matemáticas en China publicó un llamado en las redes sociales para que el estudio del inglés se hiciera opcional en las escuelas de todo el país. Los niños aprendían inglés frenéticamente incluso antes de dominar su lengua materna, dijo, agregando que los chinos deberían dejar su “adoración ciega por las importaciones extranjeras”.

Mientras las herramientas de traducción de IA mejoran y las personas jóvenes enfrentan perspectivas inciertas tras graduarse, la publicación del profesor, Tang…

Por Tiffany May y Berry Wang | The New York Times

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