Comenzó a principios de este mes, cuando un profesor de matemáticas en China publicó un llamado en las redes sociales para que el estudio del inglés se hiciera opcional en las escuelas de todo el país. Los niños aprendían inglés frenéticamente incluso antes de dominar su lengua materna, dijo, agregando que los chinos deberían dejar su “adoración ciega por las importaciones extranjeras”.

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En la era de la IA, algunos en China se preguntan si vale la pena aprender inglés

Mientras las herramientas de traducción de IA mejoran y las personas jóvenes enfrentan perspectivas inciertas tras graduarse, la publicación del profesor, Tang Jiafeng, desató un debate en línea que resurge cada pocos años: ¿deberían las escuelas disminuir el tiempo de las clases obligatorias de inglés? Desde finales de la década de 1970 China ha adoptado la enseñanza del inglés, que es una de las tres materias principales junto con las matemáticas y el chino, como algo crucial para sus esfuerzos por abrirse al resto del mundo. El idioma ocupa un tiempo significativo en el aula y tiene un gran peso en las calificaciones del gaokao, el examen de ingreso a la universidad en China.

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Algunos padres y profesores vieron con agrado la propuesta de Tang. Para muchos estudiantes, el plan de estudios de inglés estándar a nivel nacional, con su énfasis en la gramática y los exámenes, no garantiza el dominio del idioma. Algunos comentaristas en línea dijeron que a los estudiantes, con sus pesadas cargas de trabajo, les iría mejor dedicar ese tiempo a otras materias.

Pero para otros, restarle prioridad al inglés sería un retroceso. Y la elección de palabras de Tang tocó un punto sensible. “Adoración ciega” es una frase particularmente incendiaria en China que “puede implicar que estás sacrificando tu propia dignidad frente a un forastero más poderoso”, dijo Wang Zichen, analista de política exterior en el Centro para China y la Globalización en Pekín.

Hu Xijin, el exeditor del Global Times, un periódico del Partido Comunista, dijo que el tema estaba siendo politizado por personas que buscaban pregonar su nacionalismo. “El público no debería dejarse engañar por ellos, y espero que el departamento de educación los ignore”, escribió Hu.

A medida que el desempleo juvenil crece y la inteligencia artificial trastoca muchas industrias, la gente se cuestiona qué habilidades seguirán siendo útiles para los estudiantes cuando se gradúen.

El debate sobre la enseñanza del inglés conecta con la incertidumbre sobre lo que la economía le depara a los jóvenes de China, dijo Gina Tam, profesora asociada de historia en la Universidad Trinity en San Antonio, Texas.

“Cuando los jóvenes sienten que están en una situación económica particularmente precaria”, escribió Tam en un correo electrónico, “¿la capacidad de interactuar con audiencias globales en inglés va a ser una habilidad comercializable para los jóvenes chinos? ¿O va a ser innecesaria?”.

Tang hizo su publicación poco después de que Liaoning, una provincia en el noreste de China, decidiera eliminar la historia, la biología y la geografía de su examen de ingreso a la escuela secundaria, en parte para reducir la carga de trabajo de los estudiantes. La medida provocó una ola de quejas en internet, según las cuales las autoridades estaban restando importancia a la historia moderna del país, marcada por la guerra, que muchos creen que es una parte esencial de una educación patriótica.

El gobierno chino no ha hecho comentarios sobre el debate de la educación en inglés, pero algunas escuelas han estado reduciendo los requisitos de inglés en los últimos años. En 2021, las autoridades educativas de Shanghái prohibieron los exámenes finales de inglés para los niños de primaria para reducir la presión sobre los estudiantes. Un asesor del gobierno también recomendó que se eliminara el inglés del gaokao porque la traducción automática en los teléfonos inteligentes podría resolver de manera efectiva las barreras del idioma para la mayoría de las personas, aunque no hubo ningún cambio de política.

Los avances recientes en IA han acelerado el cambio de rumbo y han hecho que el inglés pierda prioridad. En julio, una universidad de investigación en Shenzhen anunció que los cursos de inglés se eliminarían gradualmente, citando la capacidad de la IA para generar traducciones en tiempo real. (La universidad planea reemplazarlos con cursos enfocados en comparar las culturas china y occidental).

Hay algunas señales de que una disminución en la inversión en inglés ya está teniendo un efecto. Según una clasificación publicada por English First, una empresa de educación internacional, en 2025 China ocupó el puesto 86 de 123 países en dominio del inglés, cayendo desde el puesto 38 en 2020.

Algunos padres también quieren que se elimine el requisito porque están frustrados con la forma en que se enseña el inglés, según un video publicado en redes sociales por una profesora de inglés en la provincia de Sichuan. Para muchos estudiantes, el tiempo y el esfuerzo dedicados a aprender inglés no los hace lo suficientemente competentes para usarlo, dijo en el video.

Xiong Bingqi, el director del Instituto de Investigación en Educación del siglo XXI en Shenzhen, dijo que el problema radica en un plan de estudios que enfatiza las calificaciones de las pruebas en lugar de la competencia, lo que resulta en un “inglés tonto”.

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Y las personas que trabajan en investigación o para empresas internacionales “son en realidad la minoría”, dijo. “Es por eso que más personas están cuestionando el valor de los idiomas extranjeros”.

Pero Cinderella Huang, una profesora de inglés en la provincia de Guangdong, dijo que debido a que el dominio del inglés todavía es necesario para usar los mejores modelos de IA, desenvolverse en países extranjeros y asistir a muchas de las universidades globales mejor clasificadas, eliminar el inglés como materia principal solo ampliaría la brecha de riqueza.

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“Las personas ricas seguirán contratando tutores de inglés y enviando a sus hijos a escuelas internacionales”, dijo. “Pero para los niños sin dinero, el inglés que aprenden en las escuelas es su única ventana”.

Tam dijo que el debate refleja dos visiones de China: como un líder comprometido a nivel mundial o como un poderoso estado nación que mira más hacia adentro. “Ya sea con entusiasmo o con ansiedad, la gente se da cuenta de que estamos en una encrucijada mundial”, dijo.

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