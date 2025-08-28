Feminista acusada en Marruecos de atentar contra el islam por una camiseta

La abogada de Ibtissam Lachgar pidió este miércoles su libertad provisional por motivos de salud durante la segunda audiencia de su juicio por blasfemia, tras la publicación de una foto con una camiseta que decía “Alá es lesbiana”. Foto: EFE - Mohamed Siali

La activista feminista Ibtissam Lachgar, también conocida como “Betty”, fue detenida el 10 de agosto en Marruecos por llevar una camiseta que decía “Alá es lesbiana” y publicar una foto con ella. Las autoridades rechazaron este miércoles la solicitud de la activista de libertad provisional por motivos de salud.

🔑Las claves del caso de la feminista Ibtissam Lachgar (por si tiene afán)

La activista Ibtissam Lachgar enfrenta juicio en Marruecos por blasfemia.

Fue detenida tras publicar una foto con una camiseta que decía “Alá es lesbiana”.

Su abogada solicitó libertad provisional por motivos de salud, pues padece cáncer.

El tribunal revisó la petición en la segunda audiencia del proceso.

El caso reabre el debate sobre libertad de expresión y derechos en Marruecos.

“Solicitamos la libertad provisional por varias razones: existen todas las garantías legales, incluida la seguridad de comparecencia y la ausencia de peligrosidad en el acto que se le imputa”, declaró Naima El Gallaf, abogada de la activista.

El Gallaf solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia de Rabat la libertad provisional de Lachgar, argumentando que existen todas las garantías de comparecencia y que su delicado estado de salud, ya que padece cáncer, respalda la necesidad de su excarcelación, según la Agencia EFE.

Además, su defensa asegura que Lachgar ha estado en régimen de aislamiento en prisión, sin poder comunicarse o interactuar con nadie, en los tiempos de recreo.

La activista, de 50 años, se encuentra detenida en la cárcel de Arjat (en las afueras de Salé, en la costa atlántica de Marruecos). Su controversial foto en redes sociales con la camiseta que decía “Alá es lesbiana” iba acompañada de una descripción que criticaba la religión islámica. “El islam, como cualquier ideología religiosa, es fascista, falocrático y misógino”.

El exministro de Justicia, Mustafa Ramid, de tendencia islamista, expresó en Facebook que la libertad de expresión no ampara “la burla a las creencias religiosas” y solicitó que Lachgar “sea investigada”.

Detenida en #Marruecos la feminista marroquí Ibtissame Lachgar por subir a las redes una foto suya con una camiseta con el siguiente mensaje: "Alá es lésbico". Lachgar es la fundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales @MALImaroc @IbtissameBetty pic.twitter.com/J042VivtOK — Ignacio Cembrero (@icembrero) August 10, 2025

👉 ¿Quién es Ibtissam Lachgar y cuál es su colectivo feminista?

Ibtissam Betty Lachgar es una activista feminista, defensora de los derechos humanos y defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Marruecos.

Es cofundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales (MALI), creado en 2009 para defender las libertades individuales en Marruecos, incluyendo los derechos LGBTIQ+ y la legalización del aborto.

Lachgar es conocida por sus irreverentes y valientes formas de activismo. En 2009 organizó un pícnic en un parque público durante el Ramadán (mes más sagrado del calendario islámico, que involucra un periodo de ayuno) además, se ha declarado como atea y lesbiana, en un país que criminaliza a las personas de orientaciones sexuales diversas.

“LGB Asociación, denunciamos esta injusta detención y apoyamos la campaña por su liberación”, aseguró la LGB Asociación en un comunicado.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) también mostró su solidaridad ante la situación que vive la la defensora marroquí y aseguraron que se le debe garantizar su derecho al debido proceso.

“Estemos de acuerdo o no con ella, no se le puede negar su derecho a expresarse libremente”, dijo a EFE Hakim Sikouk, presidente de la sección Rabat de AMDH, quien expresó su “plena solidaridad” con la activista y pidió su liberación inmediata.

📌 ¿Cuál podría llegar a ser su condena?

Este cargo está contemplado en el artículo 267-5 del Código Penal marroquí. Este artículo impone sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 200.000 dirhams (unos 18.900 euros) a quienes ofendan la religión islámica, al régimen monárquico o inciten a vulnerar la integridad territorial del Reino, según Efeminista.

La pena puede llegar hasta cinco años de prisión si el acto se difunde por medios públicos electrónicos, impresos o audiovisuales.

