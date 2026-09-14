Indonesia busca a más de 100 desaparecidos tras naufragio de un ferri

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Rescatistas de Indonesia reanudaron el lunes la búsqueda de más de 100 personas desaparecidas tras el naufragio de un ferri en aguas turbulentas, con la movilización de medios aéreos, navales y buceadores, informaron las autoridades.
El barco Virgo Transport 8, que según las autoridades llevaba 213 pasajeros y 30 tripulantes, perdió contacto con la empresa propietaria la mañana del domingo tras partir de Surabaya, en la isla de Java Oriental.
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Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate dijo el lunes que hay seis personas confirmadas como muertas y otras 129 desaparecidas. Al menos 108 fueron rescatadas con vida el domingo.
Cinco aviones y 17 buques fueron movilizados para apoyar la búsqueda, que estará centrada en zonas alrededor del ferri hundido, agregó Syafii.
Indicó que también se emplearán buceadores y drones submarinos para buscar víctimas alrededor del naufragio, que ya fue localizado.
«Vamos a maximizar la operación de búsqueda en seis sectores que hemos dividido priorizando la búsqueda de víctimas flotando», señaló.
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«Esperamos poder encontrar a las víctimas en buenas condiciones», dijo.
El ferri no iba sobrecargado y transportaba pasajeros por debajo de su capacidad máxima, de 500 personas, indicó el ministro de Transportes de Indonesia, Dudy Purwagandhi.
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