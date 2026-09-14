El barco Virgo Transport 8, que según las autoridades llevaba 213 pasajeros y 30 tripulantes , perdió contacto con la empresa propietaria la mañana del domingo tras partir de Surabaya, en la isla de Java Oriental.

Rescatistas de Indonesia reanudaron el lunes la búsqueda de más de 100 personas desaparecidas tras el naufragio de un ferri en aguas turbulentas, con la movilización de medios aéreos, navales y buceadores, informaron las autoridades.

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Indonesia busca a más de 100 desaparecidos tras naufragio de un ferri

Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate dijo el lunes que hay seis personas confirmadas como muertas y otras 129 desaparecidas. Al menos 108 fueron rescatadas con vida el domingo.

Cinco aviones y 17 buques fueron movilizados para apoyar la búsqueda, que estará centrada en zonas alrededor del ferri hundido, agregó Syafii.

Indicó que también se emplearán buceadores y drones submarinos para buscar víctimas alrededor del naufragio, que ya fue localizado.

«Vamos a maximizar la operación de búsqueda en seis sectores que hemos dividido priorizando la búsqueda de víctimas flotando», señaló.

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«Esperamos poder encontrar a las víctimas en buenas condiciones», dijo.

El ferri no iba sobrecargado y transportaba pasajeros por debajo de su capacidad máxima, de 500 personas, indicó el ministro de Transportes de Indonesia, Dudy Purwagandhi.

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