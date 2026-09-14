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Indonesia busca a más de 100 desaparecidos tras naufragio de un ferri

Rescatistas de Indonesia reanudaron la búsqueda de 129 desaparecidos tras el naufragio de un ferri que dejó seis muertos y 108 personas rescatadas.

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Agencia AFP
14 de septiembre de 2026 – 09:50 a. m.
BALI (INDONESIA), 14/09/2026.- La Policía de Indonesia investiga este lunes la muerte de una familia australiana en la turística isla de Bali, donde, según informes preliminares de las autoridades locales, un padre habría matado a sus dos hijos antes de quitarse la vida. La policía detalló en un comunicado que "los hallazgos iniciales" indican que los dos niños "fallecieron como consecuencia de actos violentos, mientras que se sospecha que" el padre, identificado como SDJ, "murió por suicidio mediante ahorcamiento" dentro de su vivienda en la localidad de Kuta, donde residían desde 2022. EFE/Policía de Denpasar/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
BALI (INDONESIA), 14/09/2026.- La Policía de Indonesia investiga este lunes la muerte de una familia australiana en la turística isla de Bali, donde, según informes preliminares de las autoridades locales, un padre habría matado a sus dos hijos antes de quitarse la vida. La policía detalló en un comunicado que «los hallazgos iniciales» indican que los dos niños «fallecieron como consecuencia de actos violentos, mientras que se sospecha que» el padre, identificado como SDJ, «murió por suicidio mediante ahorcamiento» dentro de su vivienda en la localidad de Kuta, donde residían desde 2022. EFE/Policía de Denpasar/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Foto: EFE - EFE

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Rescatistas de Indonesia reanudaron el lunes la búsqueda de más de 100 personas desaparecidas tras el naufragio de un ferri en aguas turbulentas, con la movilización de medios aéreos, navales y buceadores, informaron las autoridades.

El barco Virgo Transport 8, que según las autoridades llevaba 213 pasajeros y 30 tripulantes, perdió contacto con la empresa propietaria la mañana del domingo tras partir de Surabaya, en la isla de Java Oriental.

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Mohammad Syafii, jefe de la agencia nacional de búsqueda y rescate dijo el lunes que hay seis personas confirmadas como muertas y otras 129 desaparecidas. Al menos 108 fueron rescatadas con vida el domingo.

Cinco aviones y 17 buques fueron movilizados para apoyar la búsqueda, que estará centrada en zonas alrededor del ferri hundido, agregó Syafii.

Indicó que también se emplearán buceadores y drones submarinos para buscar víctimas alrededor del naufragio, que ya fue localizado.

«Vamos a maximizar la operación de búsqueda en seis sectores que hemos dividido priorizando la búsqueda de víctimas flotando», señaló.

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«Esperamos poder encontrar a las víctimas en buenas condiciones», dijo.

El ferri no iba sobrecargado y transportaba pasajeros por debajo de su capacidad máxima, de 500 personas, indicó el ministro de Transportes de Indonesia, Dudy Purwagandhi.

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Por Agencia AFP

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