Informe revela 168 casos de disparos a menores en Gaza durante la guerra

Un informe de BBC News reveló que 168 niños palestinos recibieron disparos durante la guerra en la Franja de Gaza, entre octubre de 2023 y julio de 2025. La investigación documenta, con evidencia médica, videos y testimonios directos, como 90 de ellos murieron tras impactos en la cabeza o el pecho, en su mayoría presuntamente ocasionados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Entre los casos más estremecedores están el de Layan al-Majdalawi, niña de dos años, y Mira Tanboura, de seis años, ambas muertas en circunstancias que expertos forenses y analistas internacionales califican como posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Una investigación de la BBC recopiló evidencia sobre 168 niños palestinos que recibieron disparos en Gaza; 67 de los heridos tenían menos de 12 años.

En los casos de Layan al-Majdalawi y Mira Tanboura se documentaron muertes por disparos en zonas donde no había combates cercanos, lo que ha generado dudas sobre las acciones del ejército israelí.

La BBC obtuvo testimonios de médicos, familiares, imágenes satelitales y material forense, y mostró sus hallazgos a expertos que advirtieron sobre posibles crímenes de guerra.

El caso de Layan: asesinada en brazos de su padre

Uno de los casos más documentados por la BBC fue el de Layan al-Majdalawi, y su padre, Mohamed, quienes murieron el 9 de noviembre de 2023 tras recibir disparos mientras acataban órdenes de evacuación del ejército israelí.

Un video difundido por la cadena Al Araby TV muestra cómo ambos caen en una calle desierta. A través de análisis de imágenes satelitales, videos, redes sociales y entrevistas con familiares, la BBC pudo identificar a las víctimas y reconstruir los hechos.

Sorayya, madre de Layan, y sus hijos sobrevivientes, Shahd y Aboud, narraron que salieron de un refugio tras recibir una orden de evacuación y se dirigían por la calle Hamid cuando vieron un tanque israelí.

“Caminábamos juntos. Íbamos delante de nuestro padre, que estaba jugando y cantando con Layan”. Al ver el tanque, intentaron correr, pero Mohamed, que cargaba a Layan, fue alcanzado por los disparos. “Intenté alcanzar a mi hermana para abrazarla, y entonces me dispararon en el brazo”, dijo a la BBC Shahd, entonces de 12 años:

Los cuerpos permanecieron en la calle durante días. Fueron enterrados por vecinos dos semanas después, en un alto al fuego. La familia no supo que existía un video de la muerte hasta que la BBC los contactó más de un año después.

Imágenes satelitales analizadas por McKenzie Intelligence mostraron presencia de tanques y vehículos de las FDI a 280 metros de donde ocurrieron los hechos. La zona tenía edificios altos y posiciones fortificadas, lo que indica que era un punto militar clave.

El ejército israelí respondió a la BBC que “siempre que exista una sospecha razonable de que las fuerzas de israelíes han actuado en contra de los valores y órdenes de las FDI, el incidente será revisado”.

Mira Tanboura: un disparo al corazón

Otro caso que destaca el informe es el de Mira Tanboura, de seis años, quien fue asesinada el 18 de noviembre de 2023 mientras su familia huía por la carretera Saladino, designada por las FDI como ruta segura de evacuación. Según su padre, Said, ya habían pasado por un puesto de control israelí cuando, a poco más de un kilómetro, un francotirador le disparó.

“Me di la vuelta y el francotirador disparó a mi hija Mira en el corazón”, contó Said a la BBC. “Sangraba por la nariz y la boca”. Fue trasladada al hospital al-Awda en Deir al Balah, donde la declararon muerta.

El camarógrafo de la BBC, Jehad El-Mashhrawi, relató que había pasado por el mismo lugar dos días antes y observó francotiradores israelíes ocultos en colinas de arena y casas destruidas.

Según el informe, en el momento del ataque, no se registraron combates entre las FDI y Hamás, lo que dejo de lado la posibilidad de fuego cruzado.

“Después de obligarnos a dirigirnos a Saladino, mataron a una niña inocente”, denunció Said.

El testimonio de los médicos y las cifras de los muertos

La BBC entrevistó a 30 médicos y enfermeros, además de revisar cientos de estudios clínicos. El profesor Nizam Mamode, cirujano británico que estuvo en Gaza, afirmó que vio un número “significativo” de niños con disparos en la cabeza o el pecho. Uno de los casos que más le impactó fue el de un niño de tres años con una bala alojada en el cerebro.

Del total de 168 casos documentados, 95 niños recibieron disparos en zonas vitales. En 67 de ellos, las víctimas tenían menos de 12 años. De los 59 casos con testimonios disponibles, 57 fueron atribuidos a las FDI.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, calcula que al menos 50.000 niños han sido asesinados o heridos desde que comenzó la ofensiva israelí, en respuesta al ataque del grupo terrorista del 7 de octubre de 2023.

¿Errores, negligencia o crímenes de guerra?

En el informe, expertos en derecho internacional y operaciones militares coincidieron en que estos casos podrían constituir graves violaciones de las normas de la guerra.

Janina Dill, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Oxford, señaló que “las pruebas disponibles apuntan de forma muy clara a una violación grave de la ley, que podría incluso constituir un crimen de guerra. Eso es bastante raro”.

El analista Wes Bryant, exmilitar de operaciones especiales de EE. UU., fue enfático y dijo que “cuando tantos niños reciben disparos y, sobre todo, en la cabeza, eso nos dice que algo va muy mal”.

Una guerra sin reglas claras: el testimonio de un soldado israelí

Un soldado israelí que sirvió en Gaza a inicios de 2024, identificado en el informe como K, dijo a la BBC que a su unidad le ordenaron disparar a matar a “cualquiera que vieran fuera de la carretera humanitaria”.

K explicó que cuando empeoró la violencia en la zona (por la pérdida de soldados y el tiroteo), las acciones cambiaron: “Era simplemente... destruyan todo, maten a todo el que vean”, afirmó.

En adición, la organización israelí de derechos humanos B’tselem denunció la ausencia de normas de combate para las tropas israelíes en Gaza.

