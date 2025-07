Intercambio masivo: los detalles de la propuesta de Hamás a Israel y EE. UU.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí cerca de Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Israel afirmó este jueves que sigue buscando un acuerdo para un alto al fuego en Gaza, pese a que llamó a consultas a sus negociadores. Estados Unidos, por su parte, convocó a su equipo que participó en las conversaciones y criticó la “postura egoísta” de Hamás.

Desde hace más de dos semanas, los negociadores de ambos bandos mantuvieron conversaciones indirectas en Catar, en un intento por acordar una tregua para liberar a diez rehenes israelíes vivos, a cambio de un número indeterminado de palestinos presos en Israel.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que tras recibir la respuesta de Hamás, decidió el retorno del equipo negociador para continuar las consultas en su país.

El líder israelí precisó que está “trabajando para alcanzar otro acuerdo para la liberación de nuestros rehenes”. Sin embargo, añadió que “si Hamás interpreta nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo como una debilidad, como una oportunidad para dictar condiciones de rendición que puedan poner en peligro al Estado de Israel, está muy equivocado”.

El emisario estadounidense, Steve Witkoff, anunció el retorno de sus negociadores presentes en Catar “para consultas tras la última respuesta de Hamás, que demuestra claramente su falta de voluntad de alcanzar un alto al fuego en Gaza”. En su declaración, añadió: “Aunque los mediadores han hecho un gran esfuerzo, Hamás no parece estar coordinado ni actuar de buena fe”.

Según una fuente palestina cercana a las negociaciones, la respuesta incluye enmiendas a las modalidades de entrada de ayuda humanitaria, mapas de las zonas de las que el ejército israelí debería retirarse y garantías sobre el fin definitivo de la guerra en curso desde octubre de 2023.

Además, una fuente citada por Axios detalló que el grupo islamista palestino le exigió a Israel que libere a 200 palestinos que cumplen cadena perpetua por matar a israelíes, en lugar de los 125 incluidos en la propuesta, y a 2.000 palestinos detenidos en Gaza después del 7 de octubre, en lugar de los 1.200 propuestos.

En respuesta, los funcionarios israelíes le dijeron a Witkoff que la demanda de Hamás era “inaceptable”. Entretanto, el Estado israelí enfrenta una creciente presión por parte de organizaciones humanitarias que denuncian el “hambre masiva” que se extiende por la Franja de Gaza.

El hambre en la Franja de Gaza

En el terreno, continúan los bombardeos y disparos israelíes, y la Defensa Civil de Gaza reportó al menos 40 muertos, entre ellos niños y personas que esperaban el reparto de ayuda.

En Jan Yunis, en el sur del territorio, Um al Abd Nasar instó a Hamás a que acuerde una tregua, después de que su hijo muriera en un bombardeo en un campamento para refugiados. “Tienen que hacer algo. Ya basta de esta destrucción y de personas que mueren”, declaró.

Tras establecer un asedio total en Gaza desde octubre de 2023, Israel impuso de nuevo un bloqueo al enclave palestino a inicios de marzo, que aligeró en parte a finales de mayo.

Los más de dos millones de gazatíes sufren grandes dificultades para acceder a comida, medicamentos y carburante. “Los niños se caen al caminar por la falta de comida”, afirmó Salma Al Qadumi, periodista audiovisual de la AFP al hablar de sus tres sobrinos, quienes tienen entre cuatro y 12 años.

Las agencias de noticias AFP, AP y Reuters, así como la cadena británica BBC, instaron el jueves a Israel a “autorizar la entrada y salida de periodistas en Gaza”, al tiempo que se dijeron “profundamente preocupadas por el hecho de que, ahora, el hambre amenaza su supervivencia”.

La emergencia humanitaria en medio del asedio israelí en Gaza

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó el miércoles que “gran parte” de la población de Gaza sufre hambre. Para Francia, “el riesgo de hambruna” en Gaza es “resultado del bloqueo” impuesto por Israel.

El martes, un hospital de Gaza afirmó que 21 niños murieron de hambre y desnutrición en las 72 horas previas. “Mientras el asedio del Gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, el personal humanitario se suma ahora a las mismas filas de alimentos, arriesgándose a que les disparen solo para alimentar a sus familias”, indicaron el miércoles 111 organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Oxfam, en un comunicado conjunto.

El portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, afirmó que “no hay una hambruna causada por Israel. Se trata de una escasez provocada por Hamás”, que gobierna en Gaza y que, según él, impide el reparto de la ayuda y saquea una parte de la misma. Hamás ha negado siempre estas acusaciones.

Las autoridades israelíes informaron el jueves que alrededor de 70 camiones con ayuda fueron descargados la víspera en los puntos de entrada y “más de 150 fueron recuperados por la ONU y organizaciones internacionales en Gaza”.

Las agencias humanitarias afirmaron, por su parte, que las autorizaciones otorgadas por Israel son limitadas y la coordinación para enviar los camiones constituye un desafío importante en una zona de guerra.

El ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. Además, los milicianos capturaron a 251 personas en territorio israelí, de las cuales 49 siguen cautivas en Gaza. De estas, 27 estarían fallecidas, según el ejército.

La campaña militar israelí en el enclave palestino mató a 59.587 palestinos, mayoritariamente civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, considerados fiables por la ONU.

