Inundaciones en el sur de China liberan cientos de serpientes, entre ellas cobras venenosas

Serpientes, algunas altamente venenosas, avistadas en las aguas de una inundación en el sur de China. Foto: AFP y Archivo particular - AFP y Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cientos de serpientes, algunas de ellas venenosas, quedaron sueltas en la ciudad china de Hengzhou, luego de que las lluvias torrenciales que dejó el tifón Maysak en el sur de China provocaran la rotura de la represa de un embalse e inundaran varios criaderos locales, según reportó CNN.

Wu Zhi, presidente del comité de la aldea de Dengwei, en el municipio de Yunbiao, estimó que entre 800 y 900 ejemplares de serpientes escaparon después de que un criadero quedara arrasado por la crecida, según le dijo al medio Red Star News.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los reptiles nadando por calles inundadas con la cabeza asomada sobre el agua, mientras vecinos intentan atraparlos o espantarlos con palos.

Según el diario Beijing News, una mujer de Yunbiao murió tras la mordedura de una serpiente, posiblemente una cobra escapada de uno de los criaderos. Según testimonios de vecinos, no se logró conseguir ayuda a tiempo para la víctima porque las inundaciones habían cortado las vías de acceso a la zona.

Medios estatales chinos también reportaron que más personas resultaron mordidas. Un la agencia Xinhua, la mayoría de las serpientes prefieren ambientes frescos y húmedos y no suelen atacar sin provocación.

Las autoridades chinas, que en un principio minimizaron el riesgo, ahora piden a la población evitar actividades nocturnas al aire libre y mantenerse lejos de pastizales y estanques, además de movilizar equipos de captura, reforzar las reservas de antídoto en los hospitales y usar polvo repelente en las entradas de las casas.

Hengzhou y toda la región de Guangxi son un centro histórico de cría de serpientes, con cerca de 20 millones de ejemplares y más de 14.000 criaderos registrados hacia 2020. Las especies más comunes en la zona son la cobra, la serpiente rey de las ratas y la serpiente de agua, y buena parte de la producción hoy se destina a uso farmacéutico y biomédico.

A raíz del quiebre de la represa, otros animales también escaparon de lugares de reserva. Un zoológico de la región también se inundó, por lo que cebras, avestruces, emús y otros animales escaparon de sus jaulas. Su dueño, Yin Feifei, señaló que el personal arriesgó su vida para asegurar a los depredadores antes de que subiera el agua, aunque tres leones murieron ahogados.

El temporal ya deja al menos 39 muertos, mientras el país recibe a otro tifón, el Bavi, el cual fue rebajado el domingo a tormenta tropical severa con intensos vientos y fuerte oleaje en el este de China, donde las autoridades evacuaron a casi dos millones de personas.

Bavi, que previamente había azotado el norte de Taiwán y las remotas islas del sur de Japón, llegó hacia las 23:20 hora local del sábado a la provincia de Zhejiang, según el Centro Meteorológico Nacional de China.

Vea tambien: Australia, Brasil y China lideran prohibiciones a menores de redes sociales

Las autoridades de la provincia de Zhejiang advirtieron de lluvias torrenciales así como de posibles inundaciones repentinas, cortes de carreteras, desbordamiento de ríos y anegamiento de tierras de cultivo.

Más de 1,7 millones de personas fueron evacuadas en Zhejiang, más de la mitad en la ciudad de Wenzhou. Las clases, el trabajo, el transporte y las actividades al aire libre fueron suspendidas. Más de 400 vuelos y decenas de trenes fueron cancelados en esta provincia, según recogió la AFP.

Le puede interesar: Habrá sacudón al servicio exterior con De la Espriella: Washington e Israel cobran fuerza

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com