Irán promete intensificar ataques y los hutíes amplían la guerra en Oriente Medio

Imagen difundida por la agencia iraní Tasnim, que asegura mostrar el ataque contra un centro de datos de Amazon en Baréin. Irán afirmó haber destruido la instalación y atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania. Foto: EFE - Agencia iraní Tasnim

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Irán prometió este jueves seguir bombardeando Oriente Medio mientras Estados Unidos no detenga sus ataques, en momentos en que la guerra se extiende a nuevos frentes con la ofensiva iniciada por los rebeldes hutíes de Yemen contra buques saudíes en el mar Rojo.

Las hostilidades se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región y a los mercados energéticos mundiales en un caos ante la lucha entre Teherán y Washington por el control del vital estrecho de Ormuz.

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Los hutíes, aliados cercanos de la república islámica, se sumaron esta semana al conflicto, al reivindicar ataques contra dos petroleros saudíes tras declarar un bloqueo de los puertos del reino.

Los precios del petróleo volvieron a subir el jueves: el crudo Brent, referente mundial, subió 4% hasta los USD 97,80 el barril, lo que reavivó los temores de una escalada de la inflación y una desaceleración del crecimiento en todo el mundo.

Mientras tanto, Jordania y Kuwait informaron haber interceptado proyectiles, mientras que el ejército de Irán y sus Guardianes de la Revolución anunciaron golpes a objetivos militares estadounidenses en ambos países.

“Las represalias de las fuerzas armadas continuarán mientras sigan los ataques de Estados Unidos contra la infraestructura y las zonas costeras del país”, dijo el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal.

La escalada del “ojo por ojo”

Estas hostilidades se produjeron tras nuevas ofensivas estadounidenses contra instalaciones militares de la república islámica.

El Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) informó de su duodécima noche consecutiva de ataques para “debilitar aun más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por las aguas regionales”.

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El miércoles, el presidente Donald Trump advirtió que su país bombardeará la infraestructura civil iraní cada vez que Teherán dispare contra buques en Ormuz, dada su importancia en el tránsito mundial de hidrocarburos.

“Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un buque en el estrecho de Ormuz, (...) Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA”, escribió el magnate republicano en las redes sociales.

El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que Teherán responderá de la misma manera: “Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo”.

Los medios estatales iraníes informaron este jueves que un ataque estadounidense mató a dos personas en Shalamcheh, en la frontera de la república islámica con Irak.

También reportaron que dos misiles estadounidenses impactaron en Bushehr, sede de la única planta nuclear civil del país y blanco frecuente de Washington.

Intervienen los hutíes

Los hutíes yemenitas atacaron el miércoles con misiles y drones dos petroleros saudíes en el mar Rojo, el Encelia y el Layla, y concretaron así su amenaza de bloquear al gigante petrolero Arabia Saudita en esas aguas que sirven de vía alterna a Ormuz.

La agencia británica de vigilancia naval UKMTO indicó que el capitán de un buque cisterna informó haber sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio que la tripulación estaba combatiendo.

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Riad confirmó que el Encelia fue alcanzado, sin hacer comentarios sobre el otro petrolero.

Aún no está claro hasta qué punto los hutíes podrían hacer cumplir una parálisis, pero la amenaza podría agravar el impacto del cierre que Irán mantiene en Ormuz.

Allí los Guardianes iraníes afirmaron este jueves que impidieron el paso a tres petroleros, mientras Washington y Teherán compiten por el control de esta ruta por la que transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra.

Al margen de una cumbre del sudeste asiático en Filipinas, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, dijo que Irán había engañado a los hutíes para que atacaran el tráfico marítimo en el mar Rojo.

“Los hutíes, en general, fueron inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto durante todo el conflicto, pero ahora, al parecer, se han dejado engañar y han ido tras Arabia Saudita y sus barcos”, consideró.

Omán, un mediador clave en la prolongada guerra entre los hutíes y Arabia Saudita, dijo que estaba trabajando para reanudar las conversaciones entre ambas partes, al tiempo que expresó su “gran preocupación” por la situación en el mar Rojo.

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