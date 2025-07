Irán reanudó las conversaciones nucleares con Francia, Alemania y el Reino Unido

Vista del Consulado de Irán en Estambul, Turquía, donde se retomaron los diálogos nucleares con los países europeos. Foto: EFE - TOLGA BOZOGLU

Una delegación de Irán reanudó este viernes en Estambul las conversaciones sobre el programa nuclear con representantes de Alemania, Francia y el Reino Unido, que amenazan con restablecer las sanciones contra Teherán.

Es la primera reunión entre estos cuatro actores desde la guerra de doce días entre Israel e Irán, iniciada por el Estado israelí a mediados de junio con el argumento de evitar que la República Islámica se hiciera con el arma atómica. Estados Unidos se sumó a la ofensiva de su aliado con bombardeos sobre tres instalaciones nucleares iraníes.

La televisión estatal de Irán informó que las conversaciones comenzaron a las 09H30, hora local (06H30 GMT), en el consulado iraní de Estambul y se prevé que se extiendan aproximadamente hasta las 12H30.

Estas tres naciones europeas, junto a Estados Unidos, China y Rusia, firmaron en 2015 un acuerdo con Irán que preveía restringir el desarrollo de su programa nuclear a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones de la ONU.

Pero en 2018, en el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto y reimpuso sanciones contra Teherán. Alemania, Francia y el Reino Unidos garantizaron su compromiso con el acuerdo de 2015 y su intención de continuar los intercambios comerciales con Irán. Por ello, las sanciones de la ONU y las europeas no se restablecieron.

Sin embargo, ahora los tres acusan a Teherán de no respetar sus compromisos y amenazan con restablecer todas las sanciones, en virtud de una cláusula prevista en el acuerdo que caduca en octubre. Irán quiere evitarlo a toda costa.

Antes del inicio de las conversaciones, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que esta reunión es “una prueba de realismo para los europeos y una valiosa oportunidad para corregir su postura sobre la cuestión nuclear de Irán”, según declaraciones difundidas por la agencia oficial de noticias, Irna.

Los reclamos de Irán ante las conversaciones nucleares con los europeos

Una fuente europea aseguró que “la inacción de los E3 no es una opción” ante Irán. Los europeos se preparan para activar este mecanismo “en ausencia de una solución negociada”, afirmó esta fuente, que instó a Irán a reanudar su cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), suspendida por Teherán después de la guerra con Israel.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Qaribabadi, que está previsto que participe en la reunión en Estambul, dijo el martes que recurrir a este mecanismo llamado “snapback” sería “totalmente ilegal”.

Irán amenazó con retirarse del Tratado de No Proliferación, que garantiza el uso pacífico de la energía atómica, si se reimponen las sanciones de la ONU. Pero la República Islámica quiere evitar esta posibilidad, ya que agravaría su aislamiento internacional y endurecería la presión sobre su economía, ya debilitada por las sanciones.

Irán considera que el OIEA tiene una parte de responsabilidad en el inicio de los ataques israelíes y estadounidenses, por lo cual suspendió oficialmente cualquier cooperación con ese organismo de la ONU a principios de julio.

“Orgullo nacional”: Irán sobre su programa nuclear

La suspensión oficial de la cooperación con el OIEA provocó la indignación de Israel, que instó a los tres países europeos a “restablecer todas las sanciones contra Irán”.

Después de la guerra, Teherán ha reiterado que no va a renunciar a su programa nuclear, un “orgullo nacional”, en palabras del canciller Abás Araqchi. “Es importante que (los europeos) sepan que las posiciones de Irán se mantienen inquebrantables y que el enriquecimiento de uranio continuará”, afirmó el jueves.

Los inspectores del OIEA abandonaron el país, pero un equipo técnico debe visitarlo próximamente, aunque no podrá acceder a las instalaciones nucleares.

Araqchi afirmó que el enriquecimiento de uranio está actualmente “parado” por los “graves” daños causados por los ataques de Estados Unidos e Israel. Esta cuestión fue uno de los principales puntos de discrepancia entre Washington y Teherán durante las varias rondas de negociaciones que mantuvieron antes de la guerra con Israel.

Irán considera el enriquecimiento de uranio como un derecho “no negociable” para desarrollar un programa nuclear civil, pero para Estados Unidos es una “línea roja” en la que no quiere transigir.

Según el OIEA, Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a un nivel del 60 %. Este porcentaje supera de lejos el límite del 3,67 % fijado por el pacto de 2015, pero todavía no alcanza el 90 % necesario para fabricar la bomba atómica.

