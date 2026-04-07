Iraníes forman cadenas humanas en torno a centrales eléctricas: esto es lo que se sabe

Foto de referencia. Una iraní participa de la ceremonia de homenaje a las niñas asesinadas durante un bombardeo estadounidense en una escuela de Teherán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

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Miles de ciudadanos iraníes comenzaron a formar cadenas humanas alrededor de infraestructuras energéticas críticas y puentes estratégicos en todo el país, como una respuesta directa a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump.

Luego de que el mandatario republicano amenazó con destruir la red eléctrica y la infraestructura civil si Irán no cumple con el plazo de medianoche para reabrir el estrecho de Ormuz, altos funcionarios del gobierno de Teherán, incluido el presidente Masud Pezehskian, han declarado públicamente su disposición a “sacrificar su vida” frente a una posible escalada militar.

Alireza Rahimi, secretario del Consejo Supremo de Jóvenes y Adolescentes, instó a través de la televisión estatal a que “estudiantes, artistas y atletas” se sumen a la protección de lo que calificó como “activos nacionales”. Según Rahimi, el objetivo es enviar un mensaje claro al exterior: “atacar la infraestructura pública es un crimen de guerra”.

Movilización masiva en Irán

Aunque las autoridades iraníes aseguran que la respuesta ha sido masiva, la verificación de los datos sigue siendo compleja. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el presidente Pezehskian afirmaron en redes sociales que más de 14 millones de personas se han registrado para actuar como escudos humanos o voluntarios en el esfuerzo bélico.

“Más de 14 millones de orgullosos iraníes se han registrado hasta ahora para sacrificar sus vidas para defender a Irán. Yo también he estado, estoy y seguiré estando dispuesto a dar mi vida por Irán”, publicó Pezehskian en la plataforma X.

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Reportes de agencias como AFP e IRNA confirmaron concentraciones en puntos clave. En la ciudad sureña de Bushehr, donde se ubica una central nuclear, se registraron grupos de personas rodeando las instalaciones.

“Las cadenas humanas que se están formando frente a varias centrales eléctricas en Irán están compuestas principalmente por mujeres y niños pequeños... Según informes, menos del 1 % de la población iraní tiene acceso a internet, por lo que es posible que no estén al tanto de las amenazas estadounidenses en general”, señaló por u parte Fox News.

BREAKING: Human chains of women and young children continue to be formed in front of bridges and power plants in Iran, while most of them probably don't even know about Trump's disgusting threats.



Listen to Fox News:



“The human chains that are now being formed in front of… pic.twitter.com/aMcQYjJBEz — Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 7, 2026

Escenas similares se reportaron en las plantas de Tabriz, Mashhad y Damavand. En esta última, el reconocido músico Ali Ghamasari, conocido crítico del régimen, fue captado tocando el tar, un instrumento tradicional, como un gesto en favor de la paz frente a la amenaza inminente.

La amenaza de Trump y la tensión regional

La retórica proveniente de la Casa Blanca ha alcanzado niveles críticos. Trump ha advertido que si no se levanta el bloqueo en el estrecho de Ormuz para las 7 p. m. (hora de Colombia) “todo el infierno” se desatará sobre el país.

“Después de eso, no van a tener puentes ni centrales eléctricas”, advirtió Trump, quien incluso dijo que “morirá toda una civilización” si no hay una rendición en los términos establecidos.

Por ahora, los ataques aéreos no han cesado. De acuerdo con la Associated Press, bombardeos nocturnos han golpeado barrios residenciales en Teherán, un complejo petroquímico en Shiraz y el Aeropuerto Internacional de Khorramabad.

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Por su parte, el gobierno iraní mantiene su postura de desafío. En un mensaje oficial, Teherán rechazó cualquier propuesta de alto el fuego que considere “poco realista” bajo coerción.

“Irán se niega firmemente a cualquier negociación llevada a cabo bajo la sombra de sanciones ilegales o amenazas militares”, señaló el gobierno en un comunicado.

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