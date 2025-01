Israel anuncia oficialmente “un acuerdo para liberar rehenes”: se votará el viernes

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: EFE - DEBBIE HILL / POOL

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el viernes que se había cerrado un “acuerdo para liberar a los rehenes” y convocó una reunión de su gabinete de seguridad durante la jornada para aprobarlo.

Aunque Catar y Estados Unidos anunciaron el miércoles un acuerdo de tregua en Gaza y de liberación de los rehenes israelíes tomados por Hamás, la oficina de Netanyahu había señalado que todavía se estaban cerrando los “detalles finales”.

No obstante, “la reunión completa del gabinete no está prevista hasta el sábado por la noche, dijo un portavoz de Netanyahu, explicando que los opositores al acuerdo deben tener 24 horas para presentar una petición al Tribunal Supremo de Justicia y que una reunión el viernes por la tarde no les daría tiempo suficiente para hacerlo porque muchos de ellos son religiosos y observan el Shabat”, informa Times of Israel.

Así las cosas, de ser aprobado, es más probable que el acuerdo entre en vigor el lunes y no el domingo, como había anunciado Catar, país que ha servido como sede de las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel.

El acuerdo anunciado el miércoles prevé la liberación de 33 rehenes israelíes, a cambio de un millar de prisioneros palestinos, durante una primera fase. Además, en esa etapa también debería aumentar la ayuda humanitaria.

Posteriormente, se discutirían las condiciones para la retirada de Israel, la liberación del resto de los rehenes, un cese definitivo del fuego y la reconstrucción de Gaza.

