Israel confirmó la firma del acuerdo con Hamás: esto falta para que entre en vigor el cese al fuego en Gaza

Se está a la espera de que el gabinete israelí ratifique lo acordado en Egipto.

Redacción Mundo
09 de octubre de 2025 - 02:53 p. m.
El humo se eleva tras un ataque israelí en la zona norte de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza.
El humo se eleva tras un ataque israelí en la zona norte de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza.
Foto: EFE - ATEF SAFADI
El Gobierno de Israel confirmó la firma del borrador final de un acuerdo sobre la primera fase de un pacto de alto al fuego con Hamás, destinado a poner fin a la guerra en Gaza, que ha matado en dos años a más de 67.000 palestinos.

El portavoz de la administración, Shosh Bedrosian, les dijo a los periodistas el jueves que la firma tuvo lugar en la mañana, en Sharm el-Sheikh, Egipto, después de tres días de intensas negociaciones en la ciudad. El funcionario aseguró que el alto al fuego entrará en vigor dentro de las 24 horas siguientes a que el gabinete de Israel vote para ratificar lo pactado.

En las pocas horas que han transcurrido desde que se conoció lo acordado para la primera fase, ya un aliado de Netanyahu expresó su oposición. Se trata de su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien aseguró que Israel debe seguir “esforzándose con todas sus fuerzas para erradicar verdaderamente a Hamás” una vez que todos los rehenes sean liberados.

Se supo, además, que un alto cargo de Hamás acusó este jueves a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo de paz. El vocero del grupo islamista expresó ante Al Jazeera Arabic que el grupo está buscando garantías de mediadores internacionales para que Israel implemente las disposiciones.

El documento, que abarca la primera fase del plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, exige la liberación de los cautivos israelíes restantes en Gaza, 20 de los cuales se cree que siguen vivos, en un plazo de 72 horas, a cambio de prisioneros palestinos. También exige que Israel retire sus tropas a una línea acordada.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Mundo

