Israel confirmó la firma del acuerdo con Hamás: esto falta para que entre en vigor el cese al fuego en Gaza

El humo se eleva tras un ataque israelí en la zona norte de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Israel confirmó la firma del borrador final de un acuerdo sobre la primera fase de un pacto de alto al fuego con Hamás, destinado a poner fin a la guerra en Gaza, que ha matado en dos años a más de 67.000 palestinos.

El portavoz de la administración, Shosh Bedrosian, les dijo a los periodistas el jueves que la firma tuvo lugar en la mañana, en Sharm el-Sheikh, Egipto, después de tres días de intensas negociaciones en la ciudad. El funcionario aseguró que el alto al fuego entrará en vigor dentro de las 24 horas siguientes a que el gabinete de Israel vote para ratificar lo pactado.

En las pocas horas que han transcurrido desde que se conoció lo acordado para la primera fase, ya un aliado de Netanyahu expresó su oposición. Se trata de su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien aseguró que Israel debe seguir “esforzándose con todas sus fuerzas para erradicar verdaderamente a Hamás” una vez que todos los rehenes sean liberados.

Se supo, además, que un alto cargo de Hamás acusó este jueves a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo de paz. El vocero del grupo islamista expresó ante Al Jazeera Arabic que el grupo está buscando garantías de mediadores internacionales para que Israel implemente las disposiciones.

El documento, que abarca la primera fase del plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, exige la liberación de los cautivos israelíes restantes en Gaza, 20 de los cuales se cree que siguen vivos, en un plazo de 72 horas, a cambio de prisioneros palestinos. También exige que Israel retire sus tropas a una línea acordada.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com