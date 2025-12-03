Logo El Espectador
Israel dice que gazatíes pronto podrán cruzar a Egipto, pero El Cairo lo desmiente

Las autoridades egipcias contradijeron la información e insistieron en que el paso se abra en ambas direcciones.

Agencia AFP
03 de diciembre de 2025 - 04:15 p. m.
Camiones con ayuda humanitaria avanzan hacia el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, en Rafah, Sinaí del Norte, Egipto, en octubre de 2025.
Camiones con ayuda humanitaria avanzan hacia el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, en Rafah, Sinaí del Norte, Egipto, en octubre de 2025.
Foto: EFE - STRINGER
Israel anunció este miércoles que los habitantes de Gaza podrán salir hacia Egipto “en los próximos días” en virtud de una medida contemplada en el plan de paz estadounidense, aunque El Cairo lo desmintió y pidió su apertura en ambas direcciones.

“Conforme al acuerdo de alto al fuego (...), el punto de paso de Rafah abrirá en los próximos días exclusivamente para que los residentes de la Franja de Gaza salgan hacia Egipto”, indicó a la AFP el Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las actividades civiles en los Territorios Palestinos.

El organismo precisó que la apertura del punto de paso se efectuará en coordinación con Egipto y la Unión Europea.

Sin embargo, poco después las autoridades en El Cairo desmintieron la información e insistieron en que el paso se abra en ambas direcciones.

“Si se llega a un acuerdo para abrir el paso, será en ambas direcciones, para entrar y salir de la Franja de Gaza, de acuerdo con el plan del presidente estadounidense Donald Trump”, declaró el servicio estatal de información en un comunicado, citando a una fuente oficial egipcia.

Egipto pide regularmente que se abra el paso para dejar entrar la ayuda humanitaria, según el plan estadounidense.

Dos fuentes diplomáticas europeas indicaron a AFP que en un principio se habían preparado para la apertura del paso de Rafah para peatones el 14 de octubre, pocos días después de que entrara en vigor la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, tras un anuncio similar. Pero la medida fue finalmente postergada.

La reapertura del paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, forma parte del plan de paz de Trump para el enclave palestino. Es también una demanda de larga data de varias agencias de la ONU y otros organismos humanitarios.

El ejército israelí tomó el control del lado palestino de este paso fronterizo en mayo de 2024, alegando que estaba siendo “utilizado con propósitos terroristas” y para la entrada de armas.

Fue brevemente reabierto durante la tregua anterior entre Israel y Hamás que entró en vigor el 19 de enero, lo que permitió el paso de personas autorizadas a abandonar Gaza, y la entrada de camiones de ayuda humanitaria.

Rafah es un punto de entrada crítico para la ayuda de camiones cargados de medicamentos, comida y combustible.

Durante mucho tiempo, este paso fronterizo ha sido la principal puerta de salida de los palestinos de Gaza autorizados a partir de la Franja, bajo bloqueo israelí desde 2007.

Por Agencia AFP

