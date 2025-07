Israel “lamenta” los daños que dejó su ataque a la única iglesia católica en Gaza

Dolientes cristianos palestinos retiran el cuerpo de un ser querido para su entierro, tras un ataque israelí previo contra la Iglesia de la Sagrada Familia, en la ciudad de Gaza. Foto: AFP - Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército israelí dijo en un comunicado este jueves que “lamenta los daños causados” a la Iglesia de la Sagrada Familia en Ciudad de Gaza, la única parroquia católica, y las víctimas, que de momento Sanidad ha elevado a cuatro muertos y a siete heridos.

“El Ejército está al tanto de los informes sobre los daños causados a la Iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de Gaza y las víctimas en el lugar. Se están analizando las circunstancias del incidente”, recoge su comunicado castrense.

Según la agencia de la Conferencia Episcopal italiana (SIR), esta parroquia católica acogía actualmente a unos 500 cristianos desplazados por la ofensiva israelí.

Entre los heridos se encuentra su párroco, el argentino Gabriel Romanelli, al que el papa Francisco le telefoneaba todos los días desde que comenzó la invasión israelí contra la Franja y hasta poco antes de su fallecimiento, el pasado 21 de abril.

El Ejército en su comunicado insiste, como viene haciendo cuando lanza estos bombardeos contra Gaza, que hace “todo lo posible para mitigar los daños a la población civil y a las estructuras civiles, incluidos los lugares religiosos”.

Durante 2024, el Ejército israelí ha destruido por completo 815 mezquitas en la Franja de Gaza, según un informe del Ministerio de Asuntos Religiosos de la Autoridad Nacional Palestina.

📌 El papa llama a un “inmediato alto el fuego”

El papa León XIV reiteró su llamamiento a un “inmediato alto el fuego” en Gaza y al “diálogo” entre las partes, tras expresar su “profunda tristeza” por el ataque perpetrado este jueves por Israel contra la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, la única iglesia católica de la Franja, con 4 muertos y 7 heridos.

“Su Santidad reitera su llamamiento a un cese inmediato de la violencia, y expresa su profunda esperanza de diálogo, reconciliación y paz permanente en la región”, se indica en un telegrama firmado en nombre del pontífice por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, por el ataque a la iglesia.

León XIV “ha recibido con profunda tristeza la noticia de la pérdida de vidas humanas y de los heridos causados por el ataque militar a la iglesia católica de la Sagrada Familia en Gaza, y asegura al párroco, padre Gabriele Romanelli, y a toda la comunidad parroquial su cercanía espiritual”, se indica en el mensaje.

“Al encomendar las almas de los difuntos a la amorosa misericordia de Dios todopoderoso, el Santo Padre reza por el consuelo de aquellos que lloran y por la recuperación de los heridos”, concluye.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com