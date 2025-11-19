Israel perpetró una ola de bombardeos contra Gaza en medio del frágil plan de paz de Trump

Ruinas de edificios destruidos en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

El ministerio de Sanidad gazatí informó que los hospitales de la Franja de Gaza han recibido un número preliminar de 25 muertos y más de 77 heridos después de que el Ejército de Israel lanzara este miércoles una oleada de bombardeos a lo largo del enclave palestino.

“El balance provisional de muertos y heridos atendidos en hospitales de la Franja de Gaza durante la escalada de violencia de esta tarde asciende hasta el momento a 25 muertos y más de 77 heridos, incluyendo casos graves”, afirmó la entidad en un comunicado.

Según registros de los hospitales gazatíes Al Ahli, Nasser y Shifa, un bombardeo contra una instalación de la UNRWA en la zona oeste de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza) provocó la muerte de cuatro personas y dejó heridas a varias más. Según las fuentes, un hombre murió también por fuego israelí en la zona de Qizan Al Najjar.

Además, dos niños murieron en un ataque con dron contra el barrio de Al Buraq, también en Jan Yunis. Fuentes sanitarias le informaron a EFE de cuatro muertes más ocurridas al sur del enclave a raíz de ataques israelíes, cuya ubicación exacta no puntualizaron.

Diez de las víctimas, entre ellas un niño, fallecieron en un bombardeo contra un edificio del Ministerio de Dotaciones en el área de Zaitún, al este de la Ciudad de Gaza. En la misma área de la capital, un ataque con dron en el cruce de Shujaiya, en la calle Salah al Din, causó un muerto y decenas de heridos.

Además, el hospital Al Ahli informó de la muerte de un enfermero de este hospital en un ataque israelí contra la casa de la familia Balbul en la calle Mushtaha del este de la Ciudad de Gaza.

Según las fuentes médicas, algunos de los ataques se han producido también al oeste de la línea amarilla, fuera de la zona controlada por Israel. Esa es la demarcación a la que se retiraron las tropas israelíes (aun dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto al fuego precedido por la propuesta de plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre esta línea, y la frontera entre Gaza e Israel, todo el perímetro está bajo control militar del Ejército, lo que equivale a más del 50 % del enclave.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos, pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que quedaba de sus casas.

Según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza, dependiente del grupo islamista Hamás, Israel ha violado al menos 393 veces el alto al fuego desde que entró en vigor y ha matado a más de 300 personas, además de que ha detenido “arbitrariamente” a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que lanzaron una oleada de ataques aéreos contra objetivos de Hamás en toda la Franja de Gaza después de que operativos terroristas abrieron fuego contra las tropas en la zona de Jan Yunis. Los militares dijeron que eso “constituye una violación del acuerdo de alto al fuego”.

En respuesta, el grupo islamista aseguró que lo sucedido es “una gran escalada, mediante la cual el criminal de guerra Netanyahu busca reanudar el exterminio de nuestro pueblo”. Aprovechó, a la par, para pedirle a Estados Unidos que cumpla “con sus compromisos declarados”, y ejerza “una presión inmediata y contundente” para obligar a Israel a respetar el alto al fuego y detener sus ataques contra Gaza. También les pidió a los países mediadores, Egipto, Catar y Turquía, “obligar a la ocupación criminal a detener de inmediato las violaciones que amenazan el proceso”.

