Israel prepara operación en Cisjordania tras ataque de colonos contra palestinos

El Ejército israelí anunció una operación "antiterrorista" a gran escala en Cisjordania, mientras continúan los ataques de colonos israelíes que dejaron al menos cinco palestinos heridos, dos de ellos en estado crítico, en la aldea de Farata, cerca de Nablus. Foto: EFE - Ejército de Israel

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Tras el ataque más letal de colonos israelíes registrado en Cisjordania, Israel anunció que prepara una operación militar en el territorio palestino. El hecho dejó cuatro palestinos y dos colonos muertos, mientras autoridades palestinas denuncian que los atacantes actuaron con apoyo del Ejército israelí.

Al menos ocho palestinos resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos, la mayoría con impactos de bala, según reportes de las autoridades sanitarias.

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En paralelo, el Ejército de Israel informó que se alistaba para una operación de gran escala en Cisjordania. De acuerdo con la institución militar, sus tropas rodearon la ciudad de Nablus, mientras medios locales reportaron que fuerzas de seguridad ingresaron a un hospital con el objetivo de detener a personas heridas durante los enfrentamientos.

El tiroteo, iniciado por un grupo de colonos fue resistido por un grupo de palestinos, este acto enfurció a las tropas israelíes quienes no solo atacaron sino que anunciaron esta nueva operacion en la aldea palestina de Tell, cerca de Nablus,.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron en una declaración conjunta que las fuerzas de seguridad deben contar con plena libertad de acción para combatir lo que calificaron como actividades terroristas.

Asimismo, ordenaron reforzar el despliegue militar en Cisjordania y solicitaron la demolición de las viviendas de los presuntos responsables del ataque ocurrido en la localidad de Tell. También plantearon intensificar las operaciones de confiscación de armas y retirar los permisos de trabajo otorgados a residentes de esa aldea.

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Según Walid Zidan, presidente del consejo local de la aldea de Tell, un grupo de aproximadamente 20 colonos israelíes ingresó al poblado hacia las 8:30 de la mañana, hora local.

El dirigente aseguró que los habitantes salieron a proteger sus viviendas y pertenencias, lo que derivó en enfrentamientos y agresiones físicas entre ambas partes. Además, afirmó que militares israelíes se encontraban en el lugar y que, junto con los colonos, realizaron disparos durante los disturbios.

Zidan también acusó a los colonos de haber irrumpido en la aldea con la intención de causar daños, incendiar propiedades y atacar a los residentes.

Los colonos israelíes son ciudadanos de Israel que residen en asentamientos establecidos en Cisjordania y Jerusalén Este, territorios ocupados por Israel desde la Guerra de los Seis Días, en 1967. La mayor parte de la comunidad internacional considera que estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional, una interpretación que el Gobierno israelí rechaza.

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Estos asentamientos se ubican en tierras que los palestinos reclaman para la creación de un futuro Estado, por lo que su expansión ha sido uno de los principales focos de tensión del conflicto. Aunque muchos colonos viven allí sin participar en actos de violencia, organizaciones de derechos humanos han documentado ataques cometidos por grupos de colonos contra comunidades palestinas y han denunciado que, en numerosos casos, las autoridades israelíes no intervienen de manera efectiva para prevenirlos o sancionarlos.

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, durante 2025 al menos 230 palestinos murieron en Cisjordania en hechos atribuidos a las fuerzas de seguridad israelíes y a colonos israelíes.

En el más reciente episodio de violencia, autoridades sanitarias palestinas informaron que cuatro personas heridas recibían atención médica, de las cuales tres se encontraban en estado crítico. Por su parte, el servicio de emergencias de Israel señaló que dos ciudadanos israelíes lesionados fueron trasladados en helicóptero desde Cisjordania para recibir tratamiento.

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