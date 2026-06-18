Israel vulneró el acuerdo entre EE. UU. e Irán, firmado hace poco, con un ataque en Líbano

Una bandera israelí pintada en un edificio de la localidad libanesa de Taybeh es vista desde la frontera. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Israel vulneró este jueves el memorando de entendimiento firmado hace escasas horas por Estados Unidos e Irán, que tras su rúbrica estableció el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, al atacar un vehículo en el sur del país y matar a una persona, según fuentes oficiales.

“Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un ataque perpetrado por un dron enemigo (israelí) que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kafr Tibnit, en Arnoun”, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) horas después de la firma del memorando y de entrar en vigor el acuerdo.

Le sugerimos: Aún criticado por Trump y aislado por otros, Netanyahu busca reelegirse en Israel

El medio oficial libanés, que no identificó a las víctimas, como es habitual, dijo también en otra escueta nota que otras dos personas resultaron heridas esta mañana tras el lanzamiento de una bomba por parte de un dron israelí contra una vivienda en la localidad de Yahoun, un municipio cerca de Bint Jbeil, en la provincia meridional de Nabatieh.

Estos ataques se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento.

Trump rubricó el documento desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba tras su paso por la cumbre del G7, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, desde Teherán, según la información difundida por Washington.

También le puede interesar: La lucha de las Madres de Plaza de Mayo vive en la Argentina de Milei a pesar de la muerte

El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán y Catar, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las nuevas víctimas en Líbano elevaron el último balance emitido el jueves por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, que anunció en un comunicado que el balance total acumulado de “la agresión” desde el 2 de marzo hasta el 17 de junio es de 3.884 víctimas mortales y 11.856 heridos.

Recientemente, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que continuarán operando en el sur de Líbano, en una zona que han ocupado desde el inicio de la guerra actual. La publicación en las redes sociales incluyó un mapa que muestra la denominada “zona de seguridad”, la cual se extiende 10 km dentro del territorio libanés desde la frontera norte de Israel.

El Ejército israelí ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares en los pueblos y aldeas dentro de esa delimitación, a través de “evacuaciones” masivas y órdenes de no retorno. En medio de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Israel mencionó que no participó en la elaboración del documento, razón por la cual no se siente obligado por lo pactado y seguirá en su guerra contra Hezbolá en el país vecino.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com