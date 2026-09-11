La medida, vigente desde septiembre de 2026, aplica a los titulares de pasaportes ordinarios que viajen con fines turísticos y establece que «la permanencia no podrá superar los 90 días dentro de un periodo de 12 meses», de acuerdo con los procedimientos internos de cada país.

Los colombianos podrán ingresar a Israel sin necesidad de tramitar una visa para estancias turísticas de hasta 90 días, como parte del restablecimiento de la exención recíproca de visado entre ambos países, informó este viernes la Cancillería en un comunicado.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Israel y Colombia restablecen exención de visa de turistas tras acuerdo de De la Espriella

El restablecimiento de la exención fue oficializado mediante la Resolución 12189 de 2026 y se produce en el marco del proceso de acercamiento entre Colombia e Israel, que busca «recuperar y profundizar los vínculos bilaterales» después de varios meses de tensiones diplomáticas.

La Cancillería señaló que la decisión «facilitará la movilidad de ciudadanos de ambos países, promoverá el turismo y ampliará los intercambios entre las dos sociedades, además de abrir oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral».

La exención aplica para viajes con fines turísticos y no supone una autorización para trabajar, estudiar o desarrollar otras actividades que requieran un permiso migratorio específico.

El Gobierno colombiano decidió el pasado 11 de agosto restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel, con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos entre ambos Estados.

Cinco días después, el 16 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel propuso a su homólogo colombiano restablecer plenamente la exención mutua de visado para los titulares de pasaportes ordinarios que viajaran con fines turísticos.

La propuesta contemplaba recuperar las condiciones que existían antes del 12 de mayo de 2025, fecha en la que se produjo la suspensión de la exención de visado en medio del deterioro de las relaciones entre los dos países.

El 19 de agosto, la Cancillería colombiana manifestó su conformidad con la propuesta, al considerar que el restablecimiento contribuiría al renovado impulso de la relación bilateral y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre Colombia e Israel.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com