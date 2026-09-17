Los dos países establecieron vínculos en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham liderados por Estados Unidos, en virtud de…

Esto ocurre, además, mientras Marruecos se encuentra inmerso en una controversia con España, liderada por el izquierdista Pedro Sánchez, por la crisis de gestión migratoria en Ceuta, ciudad española limítrofe con el reino.

Israel y Marruecos acordaron mutuamente la apertura de embajadas tras el encuentro de sus cancilleres con el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, en plena Asamblea General, en Nueva York.

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Israel y Marruecos refuerzan sus lazos en plena crisis en Ceuta: ¿qué tiene que ver?

Los dos países establecieron vínculos en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham liderados por Estados Unidos, en virtud de los cuales varios Estados árabes normalizaron sus relaciones con Israel.

En la reunión, Israel y Marruecos reafirmaron su compromiso hacia "la mejora de las relaciones diplomáticas entre los dos países al llevar sus respectivas misiones diplomáticas al nivel de embajadas y el nombramiento de embajadores", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Un comunicado conjunto entregado por la misión estadounidense ante la ONU de parte de los tres países afirma que el "establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, amistosas y pacíficas entre Marruecos e Israel es de interés común de los dos países y promoverá la causa de la paz".

El texto no detalla un calendario para el establecimiento de estas embajadas. En junio de 2022, Israel había hecho un anuncio similar durante una visita a Marruecos del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró el jueves el acuerdo con Marruecos. "El pueblo judío tiene profundas raíces históricas en Marruecos. A medida que nuestras naciones se acerquen más, estos logros beneficiarán a ambos países", aseguró Danon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

Con el pacto con Marruecos, ambos países se comprometieron a reforzar no solo sus relaciones diplomáticas mediante la reapertura de las embajadas, sino también a impulsar la cooperación económica.

En el año 2000, ambos países cerraron sus oficinas en el exterior después de la Segunda Intifada, levantamiento del pueblo palestino contra la ocupación israelí en septiembre de ese año.

El acuerdo incluye también la ampliación de los vuelos directos entre ambos países y la inversión mutua.

Según escribió en X el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, el pacto también incluye la "reafirmación del reconocimiento de EE. UU. de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental", una disputa histórica con el pueblo saharaui, que reclama su soberanía sobre el territorio y su derecho a la autodeterminación de los pueblos.

"Los escépticos estaban equivocados. A seis años de su firma, los Acuerdos de Abraham han resistido todas las pruebas", añadió Waltz.

El embajador estadounidense ante la ONU recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita.

En diciembre de 2020, Washington anunció un acuerdo entre ambos países para la normalización de sus relaciones diplomáticas. Dos años más tarde, Israel anunció sus planes para establecer una embajada, pero no habían intercambiado embajadores.

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En plena crisis por Ceuta

El debate sobre la migratoria en Ceuta (ciudad española en territorio africano, al igual que Melilla) se ha reavivado en la región tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, que desató una crisis inédita en la pequeña ciudad autónoma, así como fuertes tensiones diplomáticas en la Unión Europea.

Decenas de estos migrantes murieron en su intento de llegar al enclave, principalmente en el mar, según los balances de las autoridades españolas y marroquíes.

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Aunque la mayoría regresó rápidamente a Marruecos, varios miles se quedaron en Ceuta, donde la situación ha ido deteriorándose, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

Los partidos de derecha en España, así como sus simpatizantes, han acusado a Pedro Sánchez (con una posición abierta hacia la inmigración e impulsor de un plan de regularizaciones que debe beneficiar a cientos de miles de migrantes) de una mala gestión de la crisis en Ceuta.

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El gobierno español, que ha mantenido una relación tensa con Rabat pese a los acercamientos, considera que las autoridades de Marruecos no han tenido una actitud "proactiva" para ayudar a controlar el problema de gestión migratoria. Sin embargo, ha evitado condenar con mayor vehemencia el rol de su vecino en esta coyuntura, lo que ha producido suspicacias, o al menos extrañeza, entre sus partidarios.

"En ese contexto ha vuelto a aflorar una sospecha que sobrevuela desde hace años la relación bilateral: que Marruecos pudiera disponer de información sensible obtenida tras la infección con Pegasus de los teléfonos de varios miembros del Gobierno, entre ellos el del propio Sánchez. Es una hipótesis nunca acreditada públicamente y que el Ejecutivo rechaza alimentar, pero que algunos de sus aliados ya no descartan ante la falta de una explicación convincente sobre la prudencia de Moncloa con Rabat y su opacidad respecto a la relación bilateral.", escribió el medio 20Minutos.

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En tanto, Sánchez, uno de los más acérrimos críticos de las acciones de las autoridades de Tel Aviv contra la Franja de Gaza, ha acusado a Israel de difundir desinformación en medio del caos migratorio con el fin de atacar a su gobierno y dividir a Europa. Por esto, en la prensa española hoy se lee que a Sánchez "se le acabaron los argumentos" para seguir "defendiendo" a Marruecos.

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