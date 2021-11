Iván Duque: “Nosotros no usamos la palabra enemigo para referirnos a un país”

En medio de la polémica desatada por las declaraciones de Diego Molano con respecto a Irán, el presidente Iván Duque recalcó que Colombia mantiene relaciones diplomáticas con ese país y que seguirá utilizando los espacios internacionales para debatir asuntos, como la no proliferación de armas nucleares.

El presidente Iván Duque ha tratado de calmar la polémica surgida por los comentarios del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre Irán, razón por la cual el mandatario recalcó que “Colombia no usa la palabra enemigo para referirnos a ningún país. Nosotros no usamos la palabra enemigo para hablar de ninguna nación. Nuestra nación es respetuosa del Derecho Internacional y nuestras posturas siempre se han dado en el marco de ello”.

Estas declaraciones se dan luego de que el jefe de la cartera de Defensa afirmara desde Israel que “aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbolá, que opera en contra de Israel, pero también apoya al régimen de Venezuela. Es un esfuerzo importante de información e inteligencia que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa de este país”. Así, Molano señaló que Irán era un cómplice de Nicolás Maduro, y lo puso al mismo nivel de la organización Hezbolá, la cual, cabe destacar, tiene un brazo político y uno paramilitar, que ha sido catalogado como grupo terrorista por varios países, como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

Horas después de las declaraciones, Duque se remitió a decir que Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán, pero que “el país ha sido claro” frente a cuáles son sus amenazas nacionales e internacionales. “Algunas de ellas son Hezbolá y el Estado Islámico. El mensaje ha sido claro, reconocemos a Hezbolá como organización terrorista y donde haya una célula o una persona del Estado Islámico nosotros lo capturamos. La demostración de eso es que en Colombia se han capturado personas del Estado Islámico que habían entrado por zona de frontera”.

El mandatario recalcó que Colombia mantiene relaciones diplomáticas con Irán, pero eso no quiere decir que los dos países estén de acuerdo en todo. Duque, por ejemplo, fue enfático en respaldar la petición de que en Irán no haya desarrollo de armamento nuclear ni enriquecimiento de uranio, ni proliferación de arsenales nucleares. “Colombia respeta el tratado de no proliferación y siempre levantaremos nuestra voz, en todas las instancias internacionales, en contra de la proliferación de armas nucleares”.

