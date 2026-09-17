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Japón alcanza un récord histórico con más de 100.000 personas de 100 años o más

Japón registró un récord de 107.677 personas de 100 años o más, en medio de un severo envejecimiento demográfico.

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Hisako Ueno y Tiffany May | The New York Times
17 de septiembre de 2026 – 09:40 a. m.
Tokyo (Japan), 16/09/2024.- People stroll through a shopping street in Sugamo district in Tokyo, Japan, 16 September 2024. According to Japan's Ministry of Internal Affairs data released on the occasion of the 'Respect for the Aged Day', the number of people aged 65 and over has reached a record high of 36.25 million, representing 29.3 percent of the total population. While the total population of the country is declining, Japan has the highest percentage of population over 65 years old in the world. (Japón, Tokio) EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
La guerra, el tabaquismo y los sectores en los que se emplean hacen que los hombres no sean tan longevos como las mujeres. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

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Ahora hay más de 100.000 centenarios en Japón, un récord para un país famoso por su longevidad.

El Ministerio de Salud de Japón publicó el martes datos que muestran que ahora hay 107.677 personas que tienen al menos 100 años, un aumento de casi 8000 desde el año pasado. La mujer de mayor edad, Fuyo Kishimoto de Kioto, tiene 114 años y el hombre de mayor edad, Hikaru Kato de Kumamoto, tiene 112. Las mujeres conforman la gran mayoría del grupo, con un 88 por ciento.

El ministro de Salud de Japón, Kenichiro Ueno, celebró la noticia el martes y se…

Por Hisako Ueno y Tiffany May | The New York Times

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Comentarios
  • Armando(18556)Hace 1 hora
    Muy interesante poque ese fenómeno está sucediendo muy fuerte también en nuestro país.
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