Kharg, la isla petrolera en Irán que elevó las tensiones y que Trump usaría a su favor

La isla de Kharg es un afloramiento de coral de aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, situada a tan solo 25 kilómetros de la costa de Irán, en el Golfo Pérsico. Foto: EFE - EUROPEAN UNION, COPERNICUS SENTINEL-2 IMAGERY HANDOUT

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En medio de una guerra que se ha extendido por tres semanas, los ataques a las infraestructuras energéticas en Irán y, a modo de represalia de Teherán, en países del Golfo Pérsico, como Catar, han llevado el conflicto bélico a un nuevo nivel. Con voces diciendo que ambos bandos podrían estar incurriendo en crímenes de guerra y con la necesidad latente de que se abra el estrecho de Ormuz, clave en el flujo de petróleo en el mundo, Donald Trump tendría la intención de usar la isla iraní de Kharg para ejercer más presión y lograr la apertura de ese paso.

El medio Axios reportó que la administración del republicano está considerando planes para ocupar o bloquear dicho territorio, después de que los aliados europeos y de la OTAN dejaron claro que no se van a involucrar en una guerra ajena y, por lo tanto, no enviarán ayuda militar, en momentos en los cuales Washington no ha sido claro sobre cuándo terminarán las hostilidades.

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Ahora bien, hacer algo así implicaría que las tropas estadounidenses quedarían de una forma más directa en la línea de fuego, expuestas a ataques con drones y cohetes iraníes. Por lo tanto, la operación se lanzaría después de que el Ejército estadounidense debilite aún más la capacidad militar de Irán alrededor del estrecho de Ormuz. De aprobarse, se necesitaría un mayor número de tropas.

De momento, el Pentágono ha desplegado la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, una fuerza de respuesta rápida compuesta por unos 2.200 infantes de marina, en Oriente Medio. Los oficiales militares no han especificado qué misiones se les asignarán.

Ahora bien, no hay garantías de que la toma de la isla de Kharg convenza a Teherán de hacer la paz en los términos que Trump quiere, sobre todo porque eso se ha visto aplazado por el cierre del estrecho de Ormuz. Algo así sería, entonces, un riesgo innecesario, de acuerdo con lo dicho por las fuentes citadas en Axios.

¿Cuál es la importancia de la isla de Kharg?

Esta zona había permanecido ajena a la ofensiva contra Teherán y otras ciudades iraníes importantes, como Qom, Tabriz o Minab, hasta que el viernes 13 de marzo Estados Unidos aseguró que había bombardeado objetivos militares allí, sitio que concentra, en tanques y otros suministros, el 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo.

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En el mensaje que divulgó por su red social, Truth Social, el mandatario republicano lanzó una amenaza: “He decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro país, interfiere con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”.

Neil Quilliam, experto en temas de Medio Oriente del centro de análisis Chatham House del Reino Unido, le dijo a la BBC Mundo que esta isla “es un punto vital para la supervivencia de Irán”. Señaló, además, que “tanto Estados Unidos como Israel saben que si la atacan o causan algún daño allí, el perjuicio en términos energéticos sería irreversible”.

La isla de Kharg es un afloramiento de coral de aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, situada a tan solo 25 kilómetros de la costa de Irán, en el Golfo Pérsico.

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Casi a diario, millones de barriles de petróleo crudo brotan de los principales yacimientos iraníes, incluidos Ahvaz, Marun y Gachsaran, a través de oleoductos hasta la isla, conocida entre los nacionales como la “Isla Prohibida” debido a los estrictos controles militares, relató CNN.

Ese lugar ha sido durante mucho tiempo clave para la economía de Irán. Un documento de la CIA de 1984 decía que las instalaciones son “las más vitales del sistema petrolero iraní, y su funcionamiento continuo es esencial para el bienestar económico del país”. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, declaró recientemente que destruir la terminal “paralizaría la economía iraní y derrocaría al régimen”.

Según Reuters, Irán suministra alrededor del 4,5 % del petróleo mundial, con una producción diaria de 3,3 millones de barriles de crudo y 1,3 millones de barriles de condensado y otros líquidos. Por su parte, TankerTrackers.com, que utiliza imágenes satelitales, fotografías de la costa y datos para rastrear los envíos de petróleo crudo, mencionó que la isla ha estado cargando buques cisterna “sin parar desde que estalló la guerra”.

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