La Asamblea General de la ONU votó a favor de un Estado palestino, pero sin Hamás

La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes la ‘Declaración de Nueva York’, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, pero excluyendo inequívocamente la participación de Hamás. El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra (incluidos Israel y su aliado clave, Estados Unidos) y 12 abstenciones.

Aunque Israel critica desde hace casi dos años a los organismos de las Naciones Unidas por su incapacidad para condenar la ofensiva del grupo islamista, la declaración es clara en ello. “Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra civiles” y “Hamás debe liberar a todos los rehenes” que siguen en su poder en Gaza, afirmó el texto.

Sin embargo, la declaración, respaldada por la Liga Árabe y firmada en julio por 17 países durante la primera parte de una conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, va más allá. “En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”, señaló el documento.

La votación ocurrió antes de la próxima cumbre de la ONU, que será presidida por Riad y París el 22 de septiembre en Nueva York, frente a la cual el presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido reconocer formalmente al Estado palestino.

“Un escudo contra las críticas de Israel”: reacciones a la resolución de Naciones Unidas sobre Palestina

“El hecho de que la Asamblea General finalmente respalde un texto que condena directamente a Hamás es significativo”, aunque los israelíes dirán que “es demasiado poco y demasiado tarde”, señaló Richard Gowan, del International Crisis Group.

“Ahora, al menos, los Estados que apoyan a los palestinos pueden refutar las acusaciones israelíes, según las cuales apoyan implícitamente a Hamás”, declaró dicha fuente. Esto “ofrece un escudo contra las críticas de Israel”.

Además de Francia, otros países han anunciado su intención de reconocer formalmente al Estado palestino durante la semana de la Asamblea General de la ONU. El gesto es visto, además, como una forma de aumentar la presión sobre Israel para que ponga fin a la guerra en Gaza.

La ‘Declaración de Nueva York’ también aboga por la “finalización de la guerra en Gaza” y una “solución justa, pacífica y duradera del conflicto israelo-palestino, basada en una implementación genuina de la solución de dos Estados”, una posición habitual de la Asamblea General.

En previsión de un futuro alto al fuego, también menciona el despliegue de una “misión internacional temporal de estabilización” en Gaza, bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, para proteger a la población, apoyar el fortalecimiento de las capacidades del Estado palestino y proporcionar “garantías de seguridad a Palestina e Israel”.

Aproximadamente, tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen a Palestina como Estado, una entidad proclamada por los líderes palestinos en el exilio en 1988.

Pero después de casi dos años de guerra en la devastada Franja de Gaza, la expansión de la colonización israelí en Cisjordania y las intenciones de funcionarios israelíes de anexar este territorio ocupado, crece el temor de que la creación de un Estado palestino independiente sea físicamente imposible.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró el jueves: “No habrá un Estado palestino”. Su aliado, Estados Unidos, ya anunció que el presidente palestino, Mahmud Abás, no obtendría la visa para viajar a Nueva York.

