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La “guerra de palabras” entre Trump e Irán por las acusaciones de terrorismo

Masoud Pezeshkian respondió al discurso de Donald Trump ante la ONU acusando a Estados Unidos e Israel de terrorismo. Expertos explican cómo Teherán construye una narrativa en la que se presenta como víctima de una guerra que, según sostiene, le fue impuesta, mientras utiliza los ataques contra civiles y la supuesta doble moral frente a las armas nucleares para cuestionar a sus adversarios.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
23 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
NEW YORK (United States), 23/09/2026.- President of Iran Masoud Pezeshkian shows visual aids as he speaks during the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 23 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU. EFE/EPA/SARAH YENESEL
Foto: EFE - SARAH YENESEL

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La palabra terrorismo parece ser una de las más repetidas en los discursos de los distintos mandatarios del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta ocasión, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le contestó directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, tras su discurso amenazante del martes, afirmando que su país e Israel eran los verdaderos “terroristas”.

“Ayer el presidente de Estados Unidos nos describió como terroristas, cuando hemos sido víctimas del terrorismo. En el que nuestro estimado líder supremo…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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