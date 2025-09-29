La oposición en Israel da visto bueno al plan de Trump; Hamás, a la espera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izquierda), se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, se mostró este lunes a favor de implementar el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para terminar la ofensiva bélica en Gaza y liberar a los 48 rehenes.

“El plan de 21 puntos del presidente Trump es la base adecuada para un acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra”, dijo Lapid en X, poco después de que Trump asegurase que Netanayahu había aceptado su propuesta.

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo Trump a la prensa posterior a un encuentro con el primer ministro israelí.

“Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual es posible, serán los únicos en oponerse. Todos los demás lo han aceptado”, añadió el presidente estadounidense, que dijo que, en todo caso, tiene la sensación de que habrá “una respuesta positiva” por parte del grupo islamista.

El plan, hecho público hoy por la Casa Blanca, abarca el fin de la guerra -sobre la que existe consenso de que es un genocidio-, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para “una coexistencia pacífica”, y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

Del otro lado, los mediadores catarí y egipcio entregaron el plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza al movimiento islamista palestino Hamás, afirmó a la AFP un responsable enterado de las negociaciones.

El primer ministro de Catar, jeque Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, y el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Hasan Mahmud Rashad, “acaban de entrevistarse con los negociadores del Hamás y les presentaron el plan (...) Los negociadores de Hamás declararon que examinarán de buena fe y darán una respuesta”, afirmó esta fuente bajo condición de anonimato

