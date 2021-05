La pandemia desde Corea del Sur: estudiante colombiana cuenta su experiencia

Juliana Murcia Suárez llegó a Daejeon, Corea del Sur, hace nueve meses para aprender coreano. Allí la sorprendió la pandemia, pero decidió quedarse en ese país porque aunque se tomaron medidas, las actividades continuaron. “Acá se empezó a sentir la crisis del coronavirus desde finales de enero, sin embargo, no había mayor cantidad de casos. Aun así, el gobierno empezó campañas para seguir medidas de higiene y desinfección. En febrero ya las clases habían sido suspendidas, aunque realmente no se sentía lo que estaba pasando”, relató a El Espectador.

Esta joven estudiante colombiana recuerda la rápida reacción del gobierno surcoreano. “Cuando a finales de febrero hubo un contagio masivo en la ciudad Daegu, la respuesta del gobierno fue inmediata y muy efectiva”, explica.

A finales de febrero, Corea del Sur era el segundo país en el mundo más castigado por la pandemia, por detrás de China. Pero el gobierno consiguió controlar la situación mediante campañas masivas de pruebas y un rastreo de las personas contagiadas.

“Es importante tener en cuenta que Corea, a diferencia de Colombia u otros países, no ha entrado en cuarentena a nivel nacional. Sí dio la recomendación de no salir a menos de que fuera estrictamente necesario y los lugares sociales o eventos masivos fueron suspendidos, entre otras cosas. Pero las personas continuaban trabajando, en mi universidad estábamos cerca de terminar un nivel de clases y se suspendió una semana pero se terminó presencial con tapabocas. Y claramente las empresas tomaron medidas, pero no hubo una cuarentena total”.

Juliana explica que las personas con algún síntoma o sospecha sí eran enviadas a cuarentena, algo que no era opcional desde ningún punto de vista”.

“En este país, cuando pasa algo, el gobierno les envía mensajes de texto a todos los ciudadanos, una herramienta muy importante en este tiempo. Yo vivo en Daejeon y cada vez que se confirmaba un nuevo paciente acá, llegaba un mensaje de texto con la información e incluso daban la ruta que tuvo esa persona. Es decir, tú sabias en que lugares había estado, a qué horas, medios de transporte, todo. También desinfectaban constantemente las calles, trenes, etc”, relata.

En Corea del Sur para entrar en algún edificio, menciona Juliana, “toman la temperatura y debes dar tus dados personales; en los supermercados hay cámaras de temperatura”. Aunque tuvieron algunos problemas con los tapabocas, que estuvieron escasos durante algún tiempo. “Hubo insuficiencia de tapabocas y eran carísimos, pero al poco tiempo el gobierno los distribuyó y reguló su venta: puedes comprar una vez por semana (según tu fecha de nacimiento) cierta cantidad al precio normal”, agrega Juliana Murcia.

Una sociedad que colabora

Esta joven estudiante recalca algo importante: “Además de las medidas del gobierno creo que la colaboración de la sociedad es definitiva. Aunque no había cuarentena obligatoria nacional, en su mayoría la gente dejo de salir, suspendió actividades masivas, usaban tapabocas y seguían los lineamientos establecidos. De hecho, tu podías hacer mercado normal, si bien la gente compraba un poco más, acá nunca se agotó ningún producto (ni siquiera el papel higiénico)”

Para Juliana, uno de los factores de éxito fue que Corea se ocupó siempre por tener una cifra real de los casos que había, se realizaban muchas pruebas por día y se ingeniaron cosas como que la gente pueda ser testeada desde su carro, sin bajarse ni tener contacto con nadie”.

Clases virtuales

“Aunque no había cuarentena nacional si se evitaban los espacios donde se reunían muchas personas. Acá se empieza semestre académico en marzo y las universidades retrasaron como dos semanas el inicio, pero ya después se empezó virtual. Entonces en un día normal tomaba las clases virtuales y la verdad no salía mucho durante el día, en las noches de vez en cuando salía a comer no muy lejos o a veces iba a un supermercado de compras (siempre con tapabocas). Nos recomendaban mucho que no viajáramos a menos de que fuera necesario. Cuando se redujeron las medidas de distanciamiento volvimos a tomar clases presenciales con tapabocas y cada mañana te tomaban la temperatura, te daban un sticker, sin eso no puedes acceder a los edificios”.

Juliana aclara que ella está tomando un curso de coreano, pero “los estudiantes regulares de la universidad continúan virtual. Tengo entendido que solo las carreras que requieren instrumentos, laboratorios, entre otros, asisten algunos días a la universidad”.

Nuevos casos

Las restricciones fueron levantadas a principios de mayo y todo el país iba recobrando una cierta normalidad. Pero esta semana, con la aparición de nuevos focos de la enfermedad, en la capital y sus alrededores, las autoridades dieron marcha atrás.

“Sí, últimamente hay nuevos casos y pasamos de no tener ningún contagio nacional (los casos con firmados eran personas que llegaban y estaban en cuarentena) a cifras que aumentan cada día. Nuevamente lugares como museos, teatros, lugares turísticos, entre otros, han vuelto a cerrar hasta que vuelvan a disminuir las cifras”.

Por eso el uso del tapabocas es constante; “se dice que irá hasta finales de año, pero es algo que ya está incorporado al día a día: No se como será con el verano que está iniciando, pero en este punto uno ya esta acostumbrado a tenerlo, incluso es extraño salir sin él”, dice Juliana Murcia.

¿Qué puede aprender Colombia?

La estudiante colombiana reconoce que cada gobierno hace su mejor esfuerzo para controlar la pandemia, pero resalta la responsabilidad social de los coreanos.

“Una de las cosas más importantes que podría aprender Colombia es la responsabilidad social. Es decir, que la gente cumpla las medidas impuestas por el gobierno; también se ven actos de solidaridad como donaciones de artistas, disminución de precios de los arriendos, incluso los bancos brindan apoyo”.