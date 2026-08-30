La tragedia que golpea a Nepal: 768 muertos y cientos de extranjeros desaparecidos

Persona cruza un puente sobre el desbordado río Trishuli en Dhading, Nepal, tras las devastadoras inundaciones que dejan más de 700 muertos. Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA

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Nepal y China contabilizan este domingo al menos 768 muertos en la violenta riada del pasado miércoles, después de que las autoridades nepalíes sumaran 77 fallecidos en su última actualización, mientras las listas de desaparecidos a ambos lados de la frontera suman ya más de 3.000 personas sin localizar.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal confirmó que hay unas 2.502 personas de las que no se sabe nada desde el desastre en territorio nepalí, tras elevar a 589 los ciudadanos extranjeros desaparecidos.

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A primera hora de hoy, China elevó a 16 los fallecidos reportados en la vertiente tibetana, mientras las autoridades sigues buscando a 564 desaparecidos en su territorio.

El boletín de Nepal informa de al menos 239 heridos y asegura que se han desplegado equipos médicos quirúrgicos en las zonas afectadas, con 41 vuelos en la zona sólo hoy.

Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.

Nepal afirma que ya ha rescatado a 8.730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros.

Los cuerpos que no han podido ser identificados están depositados en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado los sepultamientos de algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.

Continúa la búsqueda de turistas extranjeros desaparecidos

Un total de 591 ciudadanos extranjeros permanecían incomunicados este domingo en Nepal, cinco días después de las devastadoras riadas que golpearon varios distritos del país, mientras 289 han sido rescatados, según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB).

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De los extranjeros rescatados, 180 son ciudadanos indios y 89 chinos, que juntos representan la inmensa mayoría de los localizados hasta ahora. Entre los demás rescatados figuran cuatro alemanes, cuatro malteses, dos italianos, dos rusos, dos turcos, dos estadounidenses y ciudadanos de Bulgaria, Omán, Portugal y Suiza.

Las autoridades nepalíes mantienen operaciones de búsqueda, rescate y evacuación de turistas y otros extranjeros afectados por las inundaciones de los ríos Bhotekoshi y Trishuli en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

El Ministerio de Exteriores ha establecido además un centro de control de emergencia para coordinarse con las instituciones implicadas y las familias de ciudadanos extranjeros que continúan sin ser localizados. Las misiones diplomáticas de Nepal están compartiendo información verificada con gobiernos y familiares y colaborando en los procedimientos de comunicación, identificación y eventual repatriación de víctimas.

La Junta de Turismo indicó además que la carretera Katmandú-Mugling, una de las principales arterias del país, permanece completamente bloqueada en Krishnabhir, en el municipio rural de Benighat Rorang, en Dhading, después de que el río erosionara la vía y provocara el colapso de uno de sus tramos. Salvo algunos segmentos afectados por las inundaciones en Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, el resto de la red viaria del país permanece operativa, según el organismo.

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