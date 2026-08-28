Milagro en Nepal: así fue el rescate de 350 trabajadores en un túnel tras las inundaciones

La autoridad de gestión de desastres de Nepal informó de 3.253 evacuados en helicóptero desde la zona afectada. Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA

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El Ejército de Nepal logró rescatar a unas 350 personas que habían quedado atrapadas dentro del túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli, luego de las devastadoras inundaciones del miércoles en la frontera con el Tíbet que han dejado por lo menos 550 muertos y miles de desaparecidos.

El personal militar, dirigido por el suboficial Bhaktajan Basnet del Cuartel General Táctico del Segundo Movimiento n.º 1, ha logrado evacuar en total a unas 883 personas de las zonas afectadas, según registran medios internacionales. Los registros de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres indican que se han rescatado 4.451 personas en todo el territorio afectado a través de los diferentes cuerpos de rescate.

Nepal ha pedido formalmente a India y China la entrega e instalación urgente de 42 puentes portátiles para reabrir el tráfico terrestre en las áreas más afectadas y poder ubicar a personas que han quedado incomunicadas.

En imágenes compartidas por las redes oficiales del Ejército nepalí se puede observar cómo los rescatistas se arrastraron a la boca del túnel para cargar a los supervivientes en sus espaldas y conducirlos a un helicóptero. Ya en tierra firme, las personas evacuadas fueron hidratadas y se les limpió el fango.

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Según registró France 24, 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas. Entre ellos hay nueve trabajadores surcoreanos, empleados por Doosan Energy y Korea South-East Power, quienes trabajaban en un importante proyecto hidroeléctrico. Sus familias instaron este viernes a las autoridades a garantizar el acceso “lo antes posible” a helicópteros para la búsqueda, mientras se agota el tiempo para hallar supervivientes.

Además, hay 622 turistas sin localizar, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad, personal aduanero y ciudadanos locales.

“Hoy es el último día”, estimó este viernes Deepak KC, uno de los oficiales nepalíes al frente de las operaciones de rescate.

La amenaza del desbordamiento del lago y la caída de rocas y escombros mantiene en alerta a los equipos de rescate, que se han visto en la obligación de suspender por algunos tramos sus operaciones.

Mientras continúan los operativos de búsqueda, siguen llegando los testimonios de civiles que se salvaron de la tragedia por unos segundos. Girilal Budhathoki, un camionero de 38 años que sobrevivió a la avalancha, narra que, tras ver “algo que parecía un tsunami” y escuchar “un ruido enorme”, consiguió arrastrarse y trepar hasta un lugar seguro, desde donde posteriormente fue evacuado en helicóptero.

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“La casa donde vivíamos se derrumbó. El agua la levantó varios metros”. Junto a su vivienda, también desaparecieron su mujer y sus cuatro hijos, dos varones de 10 y 12 años y dos hijas de 16 y 18.

“Hasta ayer todavía tenía esperanza de encontrarlos; ahora ya no tengo esperanza de hallarlos vivos”, relató desde un hospital de Katmandú, donde se recupera de una herida en la cabeza y lesiones que le impiden caminar correctamente.

El funcionario de aduanas Karbir Gaire, uno de los supervivientes de Timure, el pueblo más cercano a la frontera con China, donde vivían unas 1.500 personas, cuenta que: “justo después del temblor, vi una tormenta negra que se acercaba. Todos salimos corriendo de inmediato y, en cuestión de segundos, estábamos subiendo la colina al otro lado del edificio de oficinas. Creo que esos diez segundos nos salvaron a algunos”.

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