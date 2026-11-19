Shenzhen, "la ciudad de los sueños", una en la que los drones entregan la comida, los taxis no tienen conductor y los robots sirven el capuchino. La de los grandes rascacielos y el fondo de una foto histórica: el apretón de manos entre el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin, con el chino Xi Jinping de fondo. Shenzhen, la ciudad que, aunque pensada por Pekín como la cuna de un futuro de alta tecnología con la inteligencia artificial, la robótica y la innovación, ha desplazado también a las fábricas y ha hecho que los…

Shenzhen, "la ciudad de los sueños", una en la que los drones entregan la comida, los taxis no tienen conductor y los robots sirven el capuchino. La de los grandes rascacielos y el fondo de una foto histórica: el apretón de manos entre el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin, con el chino Xi Jinping de fondo. Shenzhen, la ciudad que, aunque pensada por Pekín como la cuna de un futuro de alta tecnología con la inteligencia artificial, la robótica y la innovación, ha desplazado también a las fábricas y ha hecho que los trabajadores pierdan sus empleos por la automatización.

Es la misma que algunos han comparado con la ciudad de Yalta (en Crimea) por los temores que lo que hoy ocurre allí ha despertado en Ucrania y sus aliados. Desde hace más de una década, Putin ha anhelado recrear, precisamente, lo que en 1945 resultó del encuentro entre Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt en aquel palacio imperial: la delimitación de las esferas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial, algo que para varios europeos resultó en una traición a los deseos democráticos y de autodeterminación de poblaciones que quedaron bajo la influencia soviética.

Publicidad

Por eso, algunos vieron la reunión prevista para el jueves, en paralelo al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, como la forma en la que Moscú se mostró como superpotencia al lado de Pekín y Washington. "Esto demuestra quiénes son importantes en el mundo", aseguró ante Radio Sputnik Alexander Dugin, ideólogo nacionalista ruso, incluso días antes de la cita. La idea con ello es "crear un sistema integral de seguridad en Europa que se convierta en un nuevo Yalta o Potsdam moderno", aseguró, por su parte, el jefe negociador ruso, Vladímir Medinsky. Una estrategia, para otros más, "de retorno a la estabilización tras la caída en el caos absoluto", en palabras de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova.

Pero los tiempos no son los mismos. Hace más de ochenta años, la Unión Soviética tuvo victorias en Stalingrado y Kursk, y Stalin era el comandante del Ejército que había derrotado a la Alemania nazi. En cambio, ahora, a pesar de que la guerra en Ucrania está próxima a cumplir cinco años, las tropas de Putin ocupan una quinta parte del territorio ucraniano, violando las fronteras europeas y las normas posteriores a la segunda gran guerra. "El líder ruso no está en una posición militar ni diplomática creíble para imponer condiciones", escribió al respecto la junta editorial del Financial Times en un artículo de opinión: "Sin embargo, la inclusión de Putin en Shenzhen parece una recompensa a su agresividad (…). Además, esto ocurre mientras sigue actuando como un vencedor que puede impulsar una agenda maximalista".

No solo eso. La analogía con Yalta es parcial porque, en principio, dicha conferencia sentó algunas de las bases del orden geopolítico de la posguerra sin la participación de China (sin olvidar los intereses soviéticos en Manchuria). Ahora Pekín es uno de los pilares del orden internacional que surgió después de la Guerra Fría. Desde entonces, comentó Camilo Defelipe, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, se habla de potencias intermedias o regionales, como India, Corea del Sur y Brasil, y, en esa misma medida, hay varios espacios multilaterales en los cuales se decide con base en las normas del orden mundial. Se refiere a los BRICS y a la misma Unión Europea.

Para él, "la similitud con Yalta radica en las posibles consecuencias de un acuerdo frente a Ucrania. Eso podría modificar la arquitectura de seguridad europea, pero sin que ello implique necesariamente una división rígida y generalizada en bloques y en temas de cooperación e interdependencia en cadenas de suministro y de producción". En medio de ello, cada uno, tanto Estados Unidos como Rusia y China, tiene sus intereses. El republicano desde su posición de derrota en las elecciones de medio mandato, en gran parte por las consecuencias de la guerra contra Irán en la economía estadounidense, y que, a pesar del escándalo, necesita de Nvidia en su rivalidad con Pekín en el campo de la inteligencia artificial. El líder del Kremlin al mando de una guerra contra Kiev que se ha extendido más de lo que tenía previsto. Xi Jinping como el anfitrión que recibió a sus dos homólogos en medio de un tenso clima internacional.

Se pasó, entonces, de un sentimiento de vergüenza por la traición en Yalta, sobre todo en Estados Unidos, a un intento por emular algo similar a ello con los tres actores más poderosos del momento. Atrás quedó lo que el expresidente George Bush dijo en 2005 acerca de que “cuando las naciones poderosas negociaban, la libertad de las naciones pequeñas era, de alguna manera, prescindible. Este intento de sacrificar la libertad en aras de la estabilidad dejó un continente dividido e inestable”. Trump, en cambio, elogió la esfera de influencia geopolítica defendida en esa conferencia. Designó al hemisferio occidental como dominio de Estados Unidos, manteniendo una postura respetuosa con las esferas de influencia de Rusia y China, a pesar de que más recientemente mostró sus rasgos imperialistas en Irán, resumió The Guardian. Allí cualquier pronunciamiento será delicado, sobre todo porque de fondo no solo está Ucrania, sino también Taiwán.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com