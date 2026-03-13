Las acciones de Trump en Irán y Venezuela muestran los límites de las sanciones de EE. UU.

El presidente Trump ha expresado su preferencia por los aranceles frente a las sanciones como su arma económica, pero ha impuesto sanciones sobre los sectores energéticos de Irán, Venezuela y Rusia durante sus dos mandatos. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

El enorme poder estadounidense es capaz de debilitar la economía de un adversario, pero no basta para derrocar a sus líderes. Durante años, Estados Unidos ha aplicado una estrategia económica cuidadosamente diseñada para presionar a sus adversarios para que cambien su comportamiento. Este año, el gobierno de Donald Trump ha llegado al límite de esas herramientas, optando en su lugar por utilizar la fuerza militar para destituir a los líderes de Irán y Venezuela.

La decisión de abandonar las campañas de sanciones de máxima presión sobre Irán y Venezuela se produjo después de que amplios intentos por utilizar la influencia económica estadounidense fracasaron a la hora de obligar a un cambio político.

En muchos casos, la evasión generalizada y la aplicación laxa de las sanciones estadounidenses han disminuido su poder, incluso cuando Estados Unidos se apoyaba más en esas medidas para evitar conflictos armados. Pero en una economía global cada vez más fragmentada, con monedas aparte del dólar ganando protagonismo, el poderío financiero de Estados Unidos tiene un alcance limitado.

“Creo que consistentemente el gobierno de Trump ha elegido objetivos para las sanciones que están más allá de la capacidad de estas para alcanzarlos”, dijo Edward Fishman, investigador principal y director del Centro Maurice R. Greenberg de Estudios Geoeconómicos del Consejo de Relaciones Exteriores. “Hemos visto reproducirse exactamente el mismo patrón tanto con Venezuela como con Irán”.

Durante su primer mandato, Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán alcanzado durante el gobierno de Barack Obama y aumentó la presión de las sanciones sobre Irán con la esperanza de derrocar su gobierno. Pese a esos esfuerzos, el gobierno iraní siguió en pie y continuó persiguiendo sus ambiciones nucleares. El mes pasado, Estados Unidos e Israel atacaron Irán en un descarado intento por eliminar definitivamente su programa nuclear.

Tras la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, Trump también impuso un agresivo conjunto de sanciones contra Venezuela con la esperanza de romper el control de Maduro sobre el poder. Esas sanciones ayudaron a lastrar la economía de Venezuela, pero fue necesaria una operación militar estadounidense en enero para capturar a Maduro en su recinto fortificado de Caracas y destituirlo.

Las herramientas de sanciones del Departamento del Tesoro permiten a Estados Unidos retener el acceso a propiedades y bloquear transacciones asociadas a empresas, individuos y gobiernos. Los expertos en sanciones sostienen que forman parte de un conjunto de herramientas que los gobiernos pueden utilizar para forzar a sus adversarios.

“Creo que las sanciones están diseñadas para degradar, no para provocar el colapso de algo”, dijo Adam Smith, exfuncionario de sanciones del Tesoro y socio de Gibson, Dunn & Crutcher. “Las sanciones, creo, cambian el juego de mesa, pero no consiguen un jaque mate”.

En su primer mandato, Trump esgrimió las sanciones con agresividad, irritando a los aliados de Estados Unidos y provocando nuevos esfuerzos por evadirlas. Su exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió en 2019 que con el tiempo un uso irresponsable de las sanciones podría provocar que el mundo se alejara del dólar como moneda de reserva. Señaló que el estatus global del dólar lo ha convertido en un componente principal del comercio del que dependen los sistemas bancarios, lo que otorga a Estados Unidos ciertas ventajas que podrían acabar erosionándose.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, su uso de las sanciones ha sido aún más aleatorio y ha mostrado su voluntad de romper las normas.

En julio, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a un juez de la Corte Suprema brasileña, Alex de Moraes, quien había presidido la condena y el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro —un aliado de Trump— por intentar anular las elecciones de 2022 en el país.

El uso de las sanciones como retribución política causó frustración entre el personal de carrera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro y varios funcionarios dimitieron poco después de su imposición, según un antiguo funcionario del Tesoro. El departamento levantó las sanciones a De Moraes en diciembre.

El Departamento del Tesoro también ha estado empujando los límites de las herramientas financieras a nivel interno. En enero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que su Red para la Represión de los Delitos Financieros emitió una orden de orientación geográfica en Minnesota para exigir a los bancos y transmisores de dinero de determinados condados que comunicasen información adicional sobre los fondos transferidos fuera de Estados Unidos.

La política provocó confusión entre los bancos locales. Las discrepancias internas en torno a esta política fueron uno de los factores que provocaron la salida el mes pasado de John Hurley, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera, del departamento. Gene Lange, consejero de Bessent, ocupa ahora el cargo de administrador de esa unidad, según personas familiarizadas con el asunto. El Departamento del Tesoro no respondió a las solicitudes de comentarios.

A pesar de esas decisiones, el gobierno de Trump ha estado suavizando algunas políticas destinadas a tomar medidas enérgicas contra las transacciones financieras ilícitas, haciendo que las empresas revelen sus estructuras de propiedad. El Departamento del Tesoro no está aplicando los requisitos de información que forman parte de la ley de transparencia corporativa de 2024, que es considerada demasiado onerosa para las pequeñas empresas estadounidenses. Los defensores de la ley argumentan que debilitarla facilita el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.

Ahora, con el aumento de los precios del petróleo, Estados Unidos ha empezado a suavizar algunas de las sanciones impuestas a Rusia desde su invasión de Ucrania en 2022. El Departamento del Tesoro dijo la semana pasada que permitiría que el petróleo ruso sancionado que está varado en el mar se entregue a la India.

Bessent dijo que un alivio adicional de las sanciones para Rusia podría ayudar a bajar los precios del petróleo al liberar cientos de millones de barriles de crudo.

Estados Unidos lleva años advirtiendo de los riesgos de la “flota sombra” rusa de petroleros sin bandera que ha utilizado para eludir las sanciones. Dependiendo de cómo opte el gobierno de Trump por suavizar las sanciones a Rusia, esos petroleros podrían convertirse en parte de una estrategia para permitir que se venda más petróleo en todo el mundo.

“Es otro ángulo interesante sobre los impactos en cascada de las diferentes políticas de sanciones y habla del enfoque más transaccional en el uso de las sanciones”, dijo Alex Zerden, fundador de Capitol Peak Strategies y exfuncionario de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro.

La Casa Blanca sostiene que suavizar las sanciones al petróleo ruso ofrecerá pocos beneficios a Rusia. Pero los críticos sugieren que dejar fluir el petróleo ruso durante la guerra con Irán subraya la incoherencia de las políticas de sanciones estadounidenses.

“Hay que admitir que no se trata de una ganancia inesperada o significativa para Rusia, pero sí que perjudica a Ucrania”, dijo Daniel Tannebaum, miembro senior del Atlantic Council, quien anteriormente trabajó como coordinador de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. “Si podemos soportar el dolor para enfrentarnos a Irán, ¿por qué no para presionar también a Rusia?”.

*Alan Rappeport es reportero en materia de política económica radicado en Washington. Cubre el Departamento del Tesoro estadounidense y escribe sobre impuestos, comercio y asuntos fiscales.

