Lo que se sabe de un colombiano que murió en Dubái en medio de la guerra en Oriente Medio

Sebastián Loaiza Tobío, oriundo de Yatí, zona rural del municipio de Magangué (Bolívar), falleció en Dubái, en medio de los enfrentamientos que tienen en vilo a Oriente Medio por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, además de la retaliación que ha llevado a cabo Teherán contra varios países del Golfo Pérsico.

“Nos han dado el reporte de la baja de mi hermano”, comentó en la mañana de este miércoles en los micrófonos de Caracol Radio Álvaro José Loaiza: “Ellos nos dieron la noticia de que tenemos que ser pacientes con la situación. Es un proceso demorado, que puede tomar hasta un mes, pero mayor información no tenemos al respecto”.

No hay mucha claridad acerca de cómo murió, pero sus allegados creen que fue producto de un ataque aéreo, pues falleció luego de salir de un búnker, justo cuando un bombardeo se intensificó. De momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado al respecto. Este diario contactó a la Cancillería y a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Bogotá, pero no obtuvo respuesta.

La prensa emiratí informó que, según datos del Ministerio de Defensa, desde el inicio de la contraofesniva iraní, se han detectado 189 misiles balísticos: 175 fueron destruidos, 13 cayeron al mar y uno impactó en territorio de Irán. Las autoridades también detectaron 941 drones iraníes, interceptando 876 de ellos, mientras que 65 impactaron en los Emiratos Árabes Unidos. También se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero. Los datos aputan al fallecimiento de tres personas (de Pakistán, Nepal y Bangladés), mientras que otras 78 quedaron heridas levemente.

Lo que se sabe de Sebastián Loaiza Tobío

Apodado “El Chiqui”, este soldado profesional, el menor de tres hermanos, vivió 12 años en la ciudad emiratí, donde trabajó con empresas de seguridad privada. Según las declaraciones que su hermano dio a la emisora, se desempeñaba como mercenario y se fue del país “por la difícil situación económica”.

Él vivía con su pareja y tenía dos hijas. Las personas cercanas a él le insistieron que regresara, luego de pasar una temporada del año pasado aquí: “Ya habíamos hablado de ese tema, le veníamos solicitando que se quedara (...). Lamentablemente, sucedió esto”. El plan que tenía era regresar definitivamente a suelo colombiano a mitad de 2026.

