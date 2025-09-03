Colombia pedirá “fuerza armada de paz” de la ONU en Palestina: Petro

El presidente Gustavo Petro, durante la alocución de este martes, 2 de septiembre. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro dijo que Colombia, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –que integrará para los periodos 2026 y 2027–, pedirá nuevas medidas para acabar con la guerra sostenida por Israel en Gaza y para frenar los crímenes allí cometidos. También, en ese sentido, acusó a Estados Unidos de “bloquear cualquier idea de paz”. Y mostró su respaldo a la llamada Flotilla de la Libertad, que viaja con rumbo a Palestina para acabar con el bloqueo impuesto por las fuerzas militares israelíes.

“Está bloqueado el consejo de seguridad del que Colombia hará parte desde enero. Cualquier idea de paz, Estados Unidos la bloquea”, dijo el presidente durante la alocución número 56 que ha hecho desde que llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022.

En ese sentido, aseguró que “solo hay un camino para que se acabe el genocidio de Israel. La manera es que la Asamblea de la ONU vote la constitución de una fuerza armada de paz que entre a Palestina. Esa propuesta la llevaremos al seno de las Naciones Unidas”. Y agregó: “las bombas que caen en Gaza también caerán en Bogotá, Quito, Caracas, África. Porque la guerra es contra los pueblos que no somos ricos en el mundo”.

No fue ese el único pronunciamiento del presidente Petro sobre Palestina durante el martes. A través de su cuenta en X, el jefe de Estado criticó, una vez más, al expresidente Iván Duque por la reciente reunión que sostuvo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: “Tenemos un expresidente que ayuda a genocidas. Exigir que dejen de matar niños con bombas a Netanyahu, no es apoyar a Hamás. Lo mismo pasa cuando se confunden los jóvenes que protestan, con los terroristas”.

Finalmente, el presidente Petro también se refirió a la Global Samud Flotilla, una alianza de 70 barcos con una tripulación de 350 personas de 44 nacionalidades –incluyendo a seis personas colombianas–. El esfuerzo de esta alianza es romper el bloqueo impuesto por las fuerzas militares israelíes en Ciudad de Gaza, mientras continúan los ataques al enclave palestino.

“Colombia participa en la flotilla de la libertad hacia Gaza para romper el bloqueo. Sus ciudadanos luchan por la libertad en cualquier lugar del mundo. Pondremos la cruz de Boyacá a quienes participan con valentía, colombianos y colombianas hijos e hijas de Bolívar”, manifestó sobre la flotilla que zarpó desde Europa rumbo a Medio Oriente el pasado lunes.

Es de anotar, además, que el pasado sábado, 30 de agosto, se oficializó la prohibición para exportar carbón colombiano a Israel, orden dada por el presidente Petro. Aunque hubo una primera prohibición en julio de 2024, semanas atrás, Petro aseguró que se había hecho una excepción que permitía algunos de los intercambios comerciales.

Con un nuevo decreto, publicado por el Ministerio de Comercio, se establecieron restricciones “estrictas y sin excepciones” al comercio de este mineral con Israel ante la “persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino”. Además, es una medida adoptada por los ministerios de Comercio, Relaciones Exteriores, Minas y Energía y Hacienda.

“Colombia no puede ser indiferente al sufrimiento del pueblo palestino. Este es un acto concreto para frenar la escalada bélica y un aporte decidido de nuestro país a la paz mundial”, aseguró la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, al presentar la medida.

