Los hutíes apuntan al corazón de las ambiciones de Arabia Saudita

Sin embargo, el príncipe, gobernante de facto de Arabia Saudita, tiene pocas opciones al enfrentar un conflicto asimétrico con un adversario que se ha fortalecido desde que él lideró una guerra desastrosa en su contra hace una década, dicen los analistas.

Tras el ataque más mortífero en Arabia Saudita en más de una década, el príncipe heredero Mohammed bin Salman enfrenta una presión cada vez mayor para encontrar la manera de evitar que la milicia hutí en Yemen, respaldada por Irán, dispare misiles y drones contra su país.

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Los hutíes han llevado a cabo tres ataques mortales contra un aeropuerto internacional en la capital saudita, Riad, durante la semana pasada. Estos incluyeron un ataque a una terminal de pasajeros el sábado que mató a al menos 12 personas e hirió a más de 300, muchas de ellas de gravedad, lo que obligó a los funcionarios a suspender las operaciones en el aeropuerto. Los funcionarios sauditas no especificaron la naturaleza del ataque, pero un funcionario del Golfo y otro estadounidense, informados al respecto, dijeron que los hutíes impactaron una terminal del aeropuerto con un misil de crucero.

Los ataques, que continuaron el domingo según las autoridades de aviación civil sauditas, han traído a casa la lejana guerra del reino en Yemen, despojando a los civiles de Arabia Saudita de la sensación de seguridad que habían mantenido en gran medida durante años de una campaña de bombardeos liderada por los sauditas en el vecino Yemen.

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Los hutíes dicen que sus ataques son en represalia. Han golpeado el corazón de las ambiciones del príncipe Mohammed de transformar a Arabia Saudita de una nación insular y dependiente del petróleo en un centro mundial para los negocios y el turismo.

No hay un camino fácil para el príncipe heredero. Lograr una resolución política con los hutíes se ha vuelto más difícil a medida que sus demandas han crecido, y es poco probable que un intento de derrotar al grupo militarmente tenga éxito, dicen los analistas. La milicia tiene poco que perder y se ha vuelto cada vez más curtida en batalla tras repetidos enfrentamientos contra enemigos más poderosos.

Arabia Saudita recibe un apoyo militar significativo de Estados Unidos para combatir a los hutíes, que incluye asistencia en la selección de objetivos y reabastecimiento aéreo. El presidente Donald Trump dijo que “tomaría una decisión” sobre intervenir de manera más directa en el conflicto tras el ataque del sábado. Trump, sin embargo, llevó a cabo una campaña de bombardeos contra los hutíes el año pasado, y declaró una rápida victoria después de que Estados Unidos gastara armas y municiones a un ritmo de alrededor de un millardo de dólares tan solo en el primer mes.

“La única solución realista para los sauditas es el fin de la guerra irano-estadounidense, en la que Estados Unidos logre que los iraníes comprometan a los hutíes a poner fin a las hostilidades como parte del acuerdo general”, dijo F. Gregory Gause, especialista en Arabia Saudita en el Instituto de Medio Oriente, un grupo de investigación con sede en Washington. “Desafortunadamente para los sauditas, no está claro cuánto los escucha el presidente Trump al respecto”.

Es probable que el gobierno saudita intente debilitar al grupo antes de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto, dijo Yasmine Farouk, directora del proyecto del Golfo y la Península Arábiga en el International Crisis Group, una firma de investigación.

Desde la perspectiva de Arabia Saudita, es demasiado pronto para entablar conversaciones mientras los hutíes todavía “conserven la capacidad de lanzar” este tipo de ataques, dijo Farouk.

En los últimos días, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, ha emitido repetidas advertencias a las aerolíneas y a los viajeros para que no usen los aeropuertos sauditas, declarándolos un “teatro de operaciones para nuestras fuerzas”.

Los ataques al aeropuerto se produjeron antes de varios grandes eventos políticos y empresariales en Arabia Saudita, incluida la cumbre anual de inversiones insignia del príncipe Mohammed, durante la cual líderes mundiales, multimillonarios y ejecutivos suelen llegar a Riad. No está claro si los invitados de alto perfil se sentirán lo suficientemente seguros como para asistir ahora.

“El problema para los sauditas es que sufren más daños por los ataques hutíes contra su infraestructura que a la inversa”, dijo Gause. “Un ataque al aeropuerto de Riad podría hacer que alguien que esté pensando en invertir en el país lo reconsidere”.

En contraste, gran parte de Saná, la capital yemení que controlan los hutíes, ya ha sido destruida.

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El ataque del sábado fue el más mortífero en Arabia Saudita desde un atentado suicida en una mezquita en 2015, y el más mortífero en cualquier país árabe del Golfo desde el inicio de la guerra estadounidense-israelí con Irán en febrero.

Los hutíes llegaron al poder en 2014, cuando tomaron el control de Saná, derrotando al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

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Poco después, el príncipe Mohammed, quien entonces tenía 29 años, en uno de sus primeros actos como ministro de Defensa de Arabia Saudita, se comprometió a restaurar el gobierno yemení y declaró la guerra contra los hutíes, en ese entonces un grupo desorganizado de rebeldes.

Desde entonces, el príncipe ha consolidado su poder en Arabia Saudita y más allá. Sin embargo, los hutíes también se han vuelto más fuertes y autosuficientes, y plantean uno de los desafíos más intratables para sus planes. La milicia, que gobierna con puño de hierro sobre su empobrecido territorio, parece estar calculando que puede infligir más dolor a Arabia Saudita del que el reino puede infligirle a ella, dicen los analistas.

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La campaña de bombardeos liderada por los sauditas hace una década precipitó una de las peores crisis humanitarias del mundo y contribuyó a la muerte de cientos de miles de personas en Yemen debido a la violencia, el hambre y las enfermedades. Los grupos de derechos humanos dijeron que la campaña atacó a los civiles de manera desproporcionada. En uno de los ataques más notorios, que provocó la condena internacional, un avión de combate saudita bombardeó un autobús escolar en 2018, matando a 44 niños y 10 adultos.

Sin embargo, los hutíes sobrevivieron, consolidando su poder sobre el norte de Yemen.

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Una tregua en 2022 trajo una paz frágil al país, hasta que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán hace más de siete meses, lo que desató una guerra regional.

Las tensiones entre Arabia Saudita y los hutíes comenzaron a intensificarse en julio, cuando un ataque aéreo impactó el aeropuerto internacional de Saná. La milicia acusó a Arabia Saudita de haber lanzado el ataque. El gobierno yemení, respaldado por los sauditas, se atribuyó la responsabilidad y dijo que había actuado para evitar que aterrizara un avión iraní no autorizado. Los analistas, sin embargo, dicen que es poco probable que el gobierno yemení, que depende en gran medida de Arabia Saudita para obtener apoyo financiero y militar, haya actuado por su cuenta.

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Después de ese ataque, los hutíes, a quienes desde hace tiempo les irritan las restricciones a su espacio aéreo impuestas por Arabia Saudita, anunciaron que tenían la intención de aplicar una política de “bloqueo por bloqueo”. Declararon un embargo a los envíos sauditas en el mar Rojo, que se ha convertido en una importante ruta alternativa para las exportaciones de petróleo saudita después de que la guerra de Irán interrumpiera los envíos a través del estrecho de Ormuz.

La guerra civil de Yemen se reavivó, con feroces enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita aliadas con el gobierno yemení. Eso culminó la semana pasada, cuando el gobierno yemení anunció una nueva ofensiva contra los hutíes, prometiendo expulsarlos del territorio que habían ocupado durante los últimos 12 años. Arabia Saudita anunció una nueva campaña de bombardeos para apoyar al gobierno.

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A pesar de la escalada del conflicto, los funcionarios sauditas han tratado de mantener un sentido de normalidad. Las autoridades mantuvieron abierto el aeropuerto de Riad tras dos ataques mortales, y lo cerraron solo después del suceso que causó múltiples víctimas el sábado.

“Los sauditas han estado afirmando que son el gran reino y que una milicia desorganizada no puede amenazar su seguridad”, dijo Abdulghani al-Iryani, investigador principal del Centro de Saná, una organización de investigación yemení. “Todavía mantienen la fachada a pesar de que ha sido hecha trizas por completo”.

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El domingo, mientras los diplomáticos extranjeros en Riad recibían advertencias sobre un posible misil dirigido a la capital y se les aconsejaba refugiarse donde estuvieran, una reunión de ministros de energía en la ciudad siguió adelante como estaba previsto. El único anuncio de los organizadores pedía a los asistentes que tomaran asiento mientras esperaban la llegada del príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía saudita.

“Es triste no contar con todos nuestros amigos, pero es comprensible que tengan sus propias medidas de precaución que no les han permitido estar con nosotros”, dijo Abdulaziz a la multitud.

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Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, un grupo de investigación con sede en Washington, dijo que llegó “sano y salvo” el sábado. Pero unos 30 minutos después de que salió del aeropuerto de Riad, este fue atacado.

Aun así, McNally dijo que no le sorprendía que el gobierno saudita siguiera adelante con los eventos.

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“Arabia Saudita tiene mucho invertido en esto, de manera literal y figurada, y están decididos a seguir adelante”, dijo.

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