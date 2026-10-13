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Los hutíes apuntan al corazón de las ambiciones de Arabia Saudita

Tres ataques mortales perpetrados por los hutíes en Yemen, respaldados por Irán, contra un aeropuerto en la capital saudita subrayaron la naturaleza asimétrica de su conflicto con el reino.

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Vivian Nereim y Lisa Friedman | The New York Times
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Los pasajeros con destino a Arabia Saudita permanecen varados en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal de Dhaka.
Foto: AFP - PIYAS BISWAS

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Tras el ataque más mortífero en Arabia Saudita en más de una década, el príncipe heredero Mohammed bin Salman enfrenta una presión cada vez mayor para encontrar la manera de evitar que la milicia hutí en Yemen, respaldada por Irán, dispare misiles y drones contra su país.

Sin embargo, el príncipe, gobernante de facto de Arabia Saudita, tiene pocas opciones al enfrentar un conflicto asimétrico con un adversario que se ha fortalecido desde que él lideró una guerra desastrosa en su contra hace una década, dicen los analistas.

Los hutíes han…

Por Vivian Nereim y Lisa Friedman | The New York Times

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