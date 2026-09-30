El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a uno de los pilotos…

Fue como "si tuviéramos una gran turbulencia pero no había turbulencias", dijo el pasajero Almog Italie a la AFP, al contar lo que sintió cuando el aparato perdió miles de pies de altitud en tan solo unos segundos, lo cual le recordó a una "montaña rusa".

Cuando el vuelo FZ 1073 de Dubái a Tel Aviv se acercaba a la frontera jordana este miércoles, los pasajeros se enteraron de repente de que algo iba mal cuando el avión empezó a perder altura rápidamente.

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"Los pasajeros tomaron el control": los momentos de angustia a bordo del vuelo de FlyDubai

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a uno de los pilotos del vuelo de haber apuñalado al otro e intentado "estrellar el avión", lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

En un comunicado, la compañía de Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, instó "a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras" porque por el momento "se desconocen las razones" de lo sucedido.

De acuerdo con la línea área, los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, y pudieron partir por la tarde hacia Israel, adonde ya arribaron.

Según datos del portal de monitoreo Flightradar, el avión se desplomó de golpe a las 05H21 GMT (medianoche en Colombia), pasando de una altura de 34.000 pies a menos de 17.000 en solo un minuto.

No hubo ninguna "histeria" entre los pasajeros, señaló Italie, ni siquiera cuando estalló una pelea cerca de la cabina de mando por el control de la aeronave.

"Los otros pasajeros, que estaban en la parte delantera, tomaron el control", dijo a la AFP por videollamada desde Tabuk, en Arabia Saudita, donde el avión aterrizó. De acuerdo con uno de los testimonios, otros dos pilotos, que viajaban en el vuelo como pasajeros, tomaron el mando del avión durante el aterrizaje.

Según algunos pasajeros, la disputa se produjo porque uno de los pilotos intentó matar a su compañero. Pero, aún así, "la gente guardó la calma", dijo Italie.

En unas fotos enviadas a la AFP por uno de los pasajeros, aparecen algunos (incluyendo niños) en un salón del aeropuerto. Los hay que están sentados en el suelo, y un hombre lleva una camiseta blanca y unos pantalones salpicados de sangre.

Miryam Shira Ohayon, que iba a bordo del avión, explicó que, en un momento dado, la aeronave estaba "bastante fuera de control".

"El copiloto intentó matar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión", contó la mujer mientras hablaba por teléfono con su madre, que la esperaba en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y que puso el manos libres en el celular para que la prensa pudiera escucharla.

El avión "estaba realmente a punto de estrellarse", dijo la mujer, pero esto no ocurrió "gracias al ingenio de muchas personas que consiguieron controlar al copiloto y lo neutralizaron".

"También había un médico que hizo primeros auxilios, y gente que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor miedo era estrellarnos, que es exactamente lo que intentaba hacer", agregó.

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En un video grabado dentro del avión, que fue publicado por israelíes en redes sociales, un pasajero, con una herida abierta en la cabeza, pedía ayuda y avisaba de que iban a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas.

"Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar", decía el hombre, en hebreo.

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"Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto", agregó, e insistió: "Necesitamos ayuda".

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