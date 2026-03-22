Más allá de las bombas: la guerra informativa en redes de Irán contra EE. UU. e Israel

Un mural en Teherán muestra ataúdes con banderas de EE. UU. e Israel como gesto de desafío. Foto: EFE - Jaime Len

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Una de las estrategias clave en las guerras modernas es el uso estratégico de redes sociales. En Irán, los líderes islámicos han lanzado campañas de propaganda en estas plataformas como respuesta directa a los ataques militares de Estados Unidos e Israel.

Especialistas en ciberseguridad consultados por The Guardian, destacan que Irán ha intensificado sus operaciones de influencia extranjera mediante una campaña “asimétrica”, destinada a respaldar su respuesta militar y ejercer presión moral sobre Estados Unidos e Israel para que detengan sus acciones bélicas.

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¿Cómo lo logran? La estrategia consiste en saturar plataformas como X, Instagram y Bluesky —popular en Irán— con propaganda y mensajes que atacan ferozmente a los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

Además, utilizan inteligencia artificial para generar imágenes falsas que simulan ataques exitosos contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, daños por bombas en edificios de Tel Aviv y soldados israelíes presuntamente aterrorizados ante la respuesta iraní.

Esta campaña de desinformación ha resultado tan efectiva que provocó las quejas directas del presidente Donald Trump, quien denunció el empleo de IA por parte de Irán como un “arma de desinformación masiva”.

Abd’nin savaş gemisi,



İran’ın füzeleriyle vuruldu!💪



Ağır şekilde hasar gören,



USS Abraham Lincoln Gemisi!



Abd’ye Geri döndü! pic.twitter.com/qIDXaOxgwO — Talip OĞUZ 🇹🇷 (@TalipBelgium) March 17, 2026

El régimen iraní tiene amplia experiencia utilizando las redes sociales para promover su agenda: ya sea a gran escala con información fabricada o prohibiéndolas por completo en el país para impedir que los ciudadanos expongan violaciones de derechos humanos, como ocurrió durante las recientes protestas de enero.

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Incluso iraníes en el exilio han denunciado amenazas e intimidaciones del régimen para silenciarlos, bajo la advertencia de revocar su ciudadanía o tomar represalias contra sus familiares que aún residen en el país.

Según un estudio de la Universidad de Clemson, las campañas iraníes en redes sociales —que inicialmente buscaban agravar las divisiones políticas en Reino Unido y Estados Unidos— se reorientaron de inmediato tras el comienzo de los ataques militares conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Se reveló que cuentas anónimas, antes enfocadas en criticar la política escocesa o irlandesa, a Keir Starmer o a la familia real británica, comenzaron a publicar masivamente mensajes sobre la muerte del exlíder supremo Ali Jamenéi y el devastador ataque a una escuela en la ciudad iraní de Minab, que dejó hasta 175 muertos, en su mayoría escolares.

Adicionalmente, Press TV —el canal estatal iraní en inglés transmitido por satélite— compartió cuatro clips clave de la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU. y reciente asesor de seguridad de Trump, quien renunció esta semana en protesta por la guerra con Irán.​

En esa charla, Kent afirmó que “no había datos de inteligencia” sobre un ataque inminente de Irán tipo 11-S o Pearl Harbor, y acusó directamente a Israel de impulsar la decisión de ir a la guerra, sabiendo que provocaría represalias iraníes: “Los israelíes impulsaron la decisión... y nosotros simplemente teníamos que reaccionar”.

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Los propagandistas iraníes habrían capitalizado las declaraciones de Kent —en su carta de dimisión y en esa entrevista—, donde acusó a Israel de arrastrar a Estados Unidos a la guerra con Irán, según Alex Goldenberg, experto en amenazas digitales y campañas de influencia extranjera para The Guardian.

“Una parte fundamental del modelo de información iraní es identificar las líneas de falla en el debate político estadounidense y amplificarlas”, afirmó el experto a The Guardian.

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