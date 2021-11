Murió de cáncer un colombiano condenado a pena de muerte en China

Armando Sánchez Roby, uno de los colombianos detenidos en la cárcel de Guangzhou, China, murió de cáncer, una enfermedad que padecía desde hace 2 años, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Sánchez estaba recluido en la cárcel por narcotráfico y había sido condenado a pena de muerte.

“Hoy los funcionarios del Consulado de Colombia en Guangzhou se reunieron con las autoridades del centro penitenciario para adelantar los trámites relacionados con la cremación, una vez se tenga la autorización de la familia para posteriormente proceder con el envío a Colombia de las cenizas”, se lee en un comunicado emitido por la Cancillería.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por su parte, Luz Miryam Vargas, esposa de Sánchez Roby, sostuvo que el cónsul en Guangzhou, Hernán Vargas, le informó la noticia el 31 de octubre. Ella comentó que su esposo estaba recibiendo un tratamiento, tanto en un hospital afuera de la cárcel como en el hospital de la prisión.

“La Cancillería no se ha pronunciado absolutamente para nada. Cuando el cónsul me llamó me pidió la autorización para cremar el cuerpo de él, según me comentó, la prisión tenía un sitio para guardar los restos, pero yo le dije que más bien los recogieran ellos y los llevaran al consulado y yo buscaba alguien que los reclamara para ver cómo los puedo repatriar”, comentó Vargas, de acuerdo con Noticias Caracol.

Le puede interesar: Congreso aprueba tratado con China para repatriar ciudadanos condenados

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que informó a la esposa que ya hay un registro de defunción chino. “Igualmente el Consulado solicitará la realización de una ceremonia de despedida para transmitir por videollamada”.

Luz Miryam Vargas agregó que su hijo Walter Hugo Henao también está detenido en China por narcotráfico y, al igual que su padrastro, tiene problemas de salud.

“Yo viví seis años y medio en China y me di cuenta de las situaciones de gravedad que vivía mi hijo allí. Mi hijo ha presentando muchas situaciones de gravedad por la enfermedad. He escrito muchas veces a la entidades pero ni por razones humanitarias ha sido posible que se haga una repatriación. No se cómo está mi hijo hace dos meses, envíe un comunicado pero no se nada de él hace dos meses”, aseguró Vargas en W Radio.

Le puede interesar: Gobierno chino pide a sus ciudadanos almacenar comida ante brotes de Covid-19

El 29 de junio, el presidente Iván Duque sancionó la Ley 2092, que permite que todos los colombianos condenados en China a pena de muerte puedan ser repatriados al país. La aprobación del tratado representó una esperanza para los 179 colombianos que, según datos de abril de este año, están privados de la libertad en China, y que podrán terminar de redimir su pena en territorio nacional. La última información que se tiene es que hay 39 procesados y 140 condenados.